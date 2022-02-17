«Единственный» задержан

17.02.2022, 10:43, Детали

Теги: Администрация, Бюджет, Криминал, Образование, Происшествия, Строительство

16 февраля в Рыбинске сотрудники УФСБ, в ходе рабочего совещания в школе по устранению недостатков, задержали директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (90 млн рублей) было возбуждено накануне – 15 февраля.

Компания занималась строительством школы на улице Тракторной. Изначально стоимость строительства составляла 599 412 578 рублей, но в итоге стройка общеобразовательного учреждения обошлась бюджету на 10 процентов дороже – в 658 382 172 рублей.

ООО «Техмонтаж» оказалось единственным участником торгов (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 29 января 2019 года). Заказчиком выступало Управление строительства администрации Рыбинска.

Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября 2020 года и практически сразу появились претензии к качеству строительства.

Из-за изменения температурного режима окружающей среды в некоторых помещениях школы на стенах образовались трещины.

– Вертикальные трещины на стенах – это деформационные швы. Они есть в любом здании, построенном хоть сейчас, хоть 20 лет назад. Это позволяет стенкам в зависимости от наружной температуры расширяться и сужаться. Здание новое, и эти процессы могут проявляться в течение двух лет, это нужно понимать, – тогда говорил начальник управления строительства Георгий Киреев.

Согласно технологии строительства подрядчик, когда выполнял работы, специально оставил эти швы, утверждали в администрации Рыбинска.

– Деформационные швы изначально закладываются при строительстве. Если бы не было деформационных швов, то трещины были бы по всему зданию. Такая технология применяется при строительстве многих объектов. Никакой угрозы для эксплуатации здания это не представляет, – пояснял Геннадий Шмураткин, представитель строительного контроля.

20 января 2022 года глава Рыбинска Денис Добряков сложил с себя полномочия главы города по собственному желанию. А в конце месяца в администрации прошла выемка документов, связанных со строительством школы.