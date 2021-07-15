ФСБ подтвердила хищения бюджетных средств подрядчиком, который строил школу на ул. Тракторной в Рыбинске
 

ФСБ подтвердила хищения бюджетных средств подрядчиком, который строил школу на ул. Тракторной в Рыбинске

15.07.2021, 12:51, Новости
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Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, региональное управление ФСБ выявило хищения бюджетных средств при реконструкции очистных сооружений в поселках Каменники (на 174 млн рублей, цена контракта 180 784 928 рублей) и Судоверфь (на 122 млн рублей, цена контракта 123 865 048 рублей) Рыбинского муниципального района.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «мошенничество в особо крупном размере». У подрядчика работ ООО «Техмонтаж» изъята техническая и бухгалтерская документация, которая показала, что ситуация на двух очистных сооружениях это только верхушка айсберга, пишет Telegram-канал.

Отметим, в Рыбинске ООО «Техмонтаж» строило новую школу на ул. Тракторной. При начальной цене контракта 599 412 578 рублей, подрядчику выплатили 658 382 172 рубля. То есть, на почти на 59 миллионов больше (плюс 10 процентов – примерно на такой же процент выявлены хищения на строительстве очистных).

Фактически сразу после сдачи здание школы покрылось трещинами…




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