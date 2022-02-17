Эксперты: Весь мир замер в ожидании следующего хода Владимира Путина

Аналитики из Китая отметили, что планета сейчас в положении особой геополитической неустойчивости. Все ожидают, что будет предпринимать далее российский президент Владимир Путин по отношению к Украине.

Специалисты считают, что кризис, который организовали в Украине, перешел в опасный период, переживающий Европой с завершения Второй мировой войны. Сейчас напряжение вокруг украинского вопроса уменьшается с каждым днем. Важным обстоятельством для этого стало опровержение Владимиром Зеленским заявлений западных СМИ о «неминуемости российского вторжения».

Как пишет «ПолитЭксперт», в то же время с этим сообщением закончились общие учения российских и белорусских вооруженных сил, которые проходили на территории Белоруссии. Сейчас невзирая на утверждения западных СМИ об угрозе с позиции войск РФ, которые после учений станут нападать с севера, российские военные переезжают на военные базы.

Далее все стали размышлять, что произойдет потом. Во власти российского президента дальнейшее развитие событий, но даже аналитики США не могут предсказывать процессы событий, которые происходят в Украине. Официальные американские чиновники, оправдывающие молчание руководителей, сообщают, что это не они не могут рассказать, что делает Владимир Путин, а российский президент не может определиться, что собирается делать с Украиной.

Намеки на грядущее «вторжение» не умолкают, лишь переносят срок начала «агрессии». Любопытно, что Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Шольцем сказал о том, что в РФ в отношении кризиса в Украине существует план, согласно которому она и будет следовать. У экспертов при этом появляется вопрос, на чем же строится такой план. Российский президент заявил, что при создании плана будут учитывать обстановку на местах.

Источник: politexpert.net