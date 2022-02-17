В ближайшие 30 лет в США уровень моря поднимется на столько же, сколько за весь ХХ-й век

В США уровень моря поднимется выше, чем в среднем по миру.

В ближайшие 30 лет уровень моря на побережье Америки повысится на столько же, сколько и за весь 20-й век, при этом крупные восточные города регулярно страдают от дорогостоящих наводнений даже в солнечные дни, предупреждают эксперты.

Согласно отчету, опубликованному Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и шестью другими федеральными агентствами, к 2050 году уровень моря, прилегающего к побережью США, будет на 0,25-0,3 метра выше, а в некоторых частях Луизианы и Техаса, по прогнозам, уровень воды будет на 0,45 метра выше.

– Не ошибитесь: повышение уровня моря надвигается на нас, – сказала Николь Лебеф, директор Национальной службы океанов NOAA.

На побережье Америки в ближайшие 30 лет уровень моря повысится на столько же, сколько и за весь 20-й век. Прогнозируемый рост особенно тревожен тем, что в 20 веке моря вдоль Атлантического побережья выросли самыми быстрыми темпами за 2000 лет.

Лебеф предупредила, что расходы будут высокими, указав, что большая часть американской экономики и 40 процентов населения находятся на побережье.

Однако худшее из долгосрочного повышения уровня моря в результате таяния ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии, вероятно, произойдет не раньше 2100 года, сказал океанограф океанской службы Уильям Свит.

Более теплая вода расширяется, и тающие ледяные щиты и ледники добавляют больше воды в мировой океан.

Наводнения на побережье, которые сейчас наблюдаются в США, «выйдут на совершенно новый уровень всего за пару десятилетий».

– Мы можем видеть, как этот грузовой поезд приближается более чем за милю, – сказала геолог из Университета Висконсина-Мэдисона Андреа Даттон. – Вопрос в том, будем ли мы продолжать позволять домам скатываться в океан.

Уровень моря в некоторых местах повышается больше, чем в других, из-за затопления суши, течений и воды от таяния льда.

И наибольший рост в США произойдет на побережье Мексиканского залива и Восточном побережье, в то время как Западное побережье и Гавайи пострадают меньше, чем в среднем, сказал Уильям Свит.

В докладе прогнозируется, что в среднем к концу столетия уровень моря в Соединенных Штатах повысится примерно на 0,6 метра – больше на Востоке, меньше на Западе.