Мнение: Задержали Соловья

Задержали Соловья

Бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники правоохранительных органов. у них дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. Об этом Znak.com сообщила активистка Эльвира Вихарева.В рамках какого дела проводились оперативные действия, пока не известно.

По данным источника Znak.com, обыски у Соловья проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как сообщает телеканал Russia Today, профессор Валерий Соловей публиковал сообщения в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» о сотрудниках органов власти России.

«Администрирование этого ресурса [Telegram-канал «Генерал СВР»], как сообщается, осуществляет с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев. Соловей проводит с ним регулярные стримы, как якобы с бывшим генералом СВР «Виктором Михайловичем», — говорится в публикации.

https://www.znak.com/2022-02-16/zaderzhan_politolog_valeriy_solovey_i_ego_syn – цинк

Анонимный телеграм-канал оказался не совсем анонимным.

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