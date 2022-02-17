 

Недоодетая – Личное мнение

17.02.2022, 0:13, Разное
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Много лет прошло с тех пор, как Оксана Самойлова фотографировалась трусами в камеру, но мировоззрение её, на мой взгляд, не изменилось.


Фото: Соцсети

В День влюблённых вусмерть обколотая и уфотошопленная Оксана нарядилась от души: во всё лучшее сразу.

Тут вам и обтягон. Ещё и красный! Ещё и мини!

Помада — алая. Вшитый силикон, подобно дрожжевому тесту, вытекает из декольте не по размеру. И вишенка на торте — ботфорты, как у Джулии Робертс из «Красотки».


Фото: Соцсети

В общем, всё очень и очень, по мнению самой Оксаны, красиво и сексуально.

Красиво и сексуально в мире так и не познавших ценность образования девушек означает дословно следующее: «Видно как можно больше».

Одежда — враг, который мешает показывать тело, а, значит, присутствие врага на своей территории нужно свести к минимуму.

В роддом Оксанка прётся в платье, которое больше подходит девушке гоу-гоу для работы. На линейку к дочери — в кожаных шортах и гольфиках анимэшки из мультфильмов для взрослых.


Фото: Соцсети

Смотрю я на это и хочется дать совет: «Оденься. Будешь выглядеть лучше».

От женщины, на которой мало одежды, зачастую разит страхом перед собственной сексуальной невостребованностью.

Это и стыдно, и жалко, и дочерям — отвратительный, на мой взгляд, пример.

Колхоз, конечно, жуткий. Видимо, не лечится.

Плохо образованная. Бедная по образу мыслей. Вечно недоодетая какая-то.

Источник: Лена Миро



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