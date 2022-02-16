Мнение: Тонко!



Дед и будущая прославленная фигуристка

Появилось вот такое, на вид диковинное сообщение от Антидопингового Агентства США:

“Исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт сообщил, что в допинг-пробе Камилы Валиевой обнаружены сразу три препарата для улучшения работы сердца.

Помимо триметазидина, о котором уже сообщалось, это L-карнитин и гипоксен. При этом оба вещества не запрещены для приема спортсменами. «Такая комбинация направлена на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — цитирует Тайгарта The New York Times”.

На первый взгляд, непонятно, что это и о чем. Зачем американское АДА оповещает urbi et orbi, что у Валиевой наши “еще два” препарата для улучшения работы сердца, если оба этих препарата являются разрешенными, и, следовательно, никакого криминала в их использовании спортсменкой нет? И – почему такое нейтральное сообщение перепечатывает некогда солидная (никто ж не знает, что она давно превратилась в “желтую”) Нью-Йорк Таймс?! Они б еще сообщили отдельной строкой, что, согласно данным анализов, Камила Валиева ела огурцы! “Ну, ела. Ну и что?”, – как бы в полном праве мы спросить.

На самом же деле тут перед нами случай неожиданно тонкого троллинга из разряда Sapienti sat, или “понимающий поймет”. Американцы ненавязчиво дают понять, что они прекрасно знают цену русско-татарским плутням по ходу этого дела – а именно вчерашнему внезапному “разъяснению”, которое последовало из уст самой Валиевой – как же, собственно, запрещенное средство триметазидин попало в ее организм. Невинная и свежая как цветок 15-летняя фигуристка-чемпионка вдруг поведала, что она “догадалась”, как всё случилось: “оказывается”, все дело в том, что она случайно выпила воду из стакана своего дедушки-сердечника!

Вон оно как. “Расходимся, мужики! Это не допинг! Это она просто за своим дедом воду пьет из стакана – у них один стакан на двоих!”

Ясно-понятно. И вот, собственно, в ответ на это американское АДА публикует данные про два других сердечных препарата, хотя и разрешенных. Заявит ли Камила, что ее дед-сердечник еще и спортсмен-качок, поэтому он вместе с лекарством из аптеки также балуется (из того же стакана) L-карнитином с гипоксеном?

Конечно, можно отбрехаться и на этот раз – поэтому собственно ОБВИНЕНИЙ американцы в этот раз не выдвигают. Ведь на обвинения можно возразить, что триме… и какой-то зин (язык сломаешь!) Валиева подхватила в самом деле у дедушки, а L-карнитин и гипоксен в свои 15 лет принимала сама, потому что – а чё такова? Запрещено, что ли?!

Но всё вместе, что ни говори, выглядит теперь совсем неблаговидно. Как-то вот создается ощущение – возможно, неправильное – что обвиняемая того… врала под присягой? Фу, что я говорю – Валиева ведь общается с прессой, никакой присяги не принося!

Американцы, конечно, действуют нечестно – пользуются своей развитой адвокатской культурой, которая вся замешана на диалектическом состязании. В нашей культуре это всё чуждо и совершенно недоступно – вот уж воистину “городские против деревенских”! В нашей исконно-посконной ведь практически отсутствует суд присяжных, да и стиль обучения в наших школах – не диалектический, а дидактический, “сверху вниз”, учитель вещает с кафедры “как оно всё на самом деле”, а дело учеников – прилежно записывать, а потом зубрить наизусть. Потому у нас просто никто не умеет спорить (так, как спорят стороны защиты и обвинения), и мы не знаем приемов спора – например, вот этого: никого не обвинить впрямую, но сделать то, что на профессиональном языке называется “подорвать доверие к свидетелю”.

И ведь эффективно! А у креативной группы Кремля (нельзя ж поверить, что бред “про дедушку” сама же Валиева придумала) прибавилось работы. Надо делать ответный ход – а какой? Бог весть. Один, правда, имеется: войну начать! Вот это – по-нашему!

UPD. Уже и дивное народное творчество подоспело:

Дедушка в кухню пробрался один.

В кашку подсыпал триметазидин.

Спит, улыбается старый бабай:

Не фиг без дедушки ездить в Китай!