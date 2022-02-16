Алексей и Юлия Навальные встретились в колонии на заседании выездного суда

По новому делу политику грозит более 10 лет тюрьмы.

15 февраля в ИК-2 города Покрова Владимирской области началось рассмотрение нового уголовного дела против Алексея Навального — о мошенничестве и оскорблении судьи. Выездное заседание проводит Лефортовский районный суд Москвы.

Съезд с дороги к колонии перегородили машины ДПС, журналистов пускали внутрь только по спискам, а при входе в зал заседаний (на самом деле — актовый зал колонии) изъяли всю технику — работать можно только с ручкой и блокнотом. За процессом также можно следить из зала трансляций, но качество звука там не позволяет понять почти ничего, передают корреспонденты «Новой газеты».

На суд к Навальному приехала его супруга Юлия, ее пустили в зал и дали обняться с мужем в окружении силовиков. Адвоката Навального Владимира Воронина в суд внутри колонии не пустили. Другим адвокатам запретили пользоваться телефонами и компьютерами, в которых содержатся фотографии из 30 томов материалов дела.



Фото: Светлана Виданова / «Новая»

При этом даже в суде Навальному не позволили переодеться из тюремной робы в гражданскую одежду.Алексей Навальный:

«[Роба], честно говоря, мне так сильно надоела, что я бы ее сжег из огнемета. Но дело даже не в том, что она мне надоела. А в том, что пока человек в процессе не осужден, он присутствует в гражданской одежде. Люди в СИЗО в гражданской одежде. А меня просто надо снять для федеральных каналов в робе, чтобы потом показать: вот, он уголовник, и мы его сейчас еще раз осудим».

Прокурор больше часа перечитывала речь политика из предыдущего дела (все 104 реплики!), а также перечисляла операции по счетам.

Она разыгрывает все диалоги из процесса по делу об оскорблении ветерана по ролям: реплики Навального про «торговлю дедом», ответ судьи, реплики политика про «ложь», ответ судьи…

В зале трансляций журналисты уже уснули на стульях и подоконниках.

Сам Навальный уже успел выступить с речью и обратиться к суду и слушателям процесса: «Я буду продолжать бороться. Я не боюсь. Ни колонию, ни ФСБ, ни прокуратуру, ни химическое оружие, потому что считаю унизительным бояться этого всего».

В перерыве от заседания Алексей Навальный рассказал «Новой», что чувствует себя отлично, а когда на заседании присутствовала его жена Юлия, дела политика были «вообще лучше некуда».

Сотрудники ИК-2 ведут себя приветливо по отношению к журналистам и даже поясняют отдельные аспекты жизни осужденных в колонии. Так, нам стало известно, как на территории ИК-2 появились ровные квадратные сугробы — заключенные трудятся над «облагораживанием территории» по два часа в день. Кроме того, для их досуга доступны спортзал, шахматы и соревнования по армрестлингу.

Впрочем, сегодня в связи с судом деятельность колонии приостановили — по словам Навального, «для всех отменили занятия в ПТУ».

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В конце сегодняшнего заседания обвинение зачитывало список трат Навального с 2016 по 2020 годы: товары из супермаркетов, оплата связи, переводы Qiwi, аренда гостиниц, медицинские услуги и так далее.

Якобы на это Навальный тратил «похищенные» деньги жертвователей. Навальный говорит, что не понимает, доказательством чего должны стать раскрытые траты. Его официальный доход превышает потраченные за пять лет 8 млн рублей

«Новая» следит за новым процессом против Алексея Навального.

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