Союз, несовместимый с семейной жизнью: судьба Любови Толкалиной после расставания с Кончаловским

Их семейный союз, как и творческий тандем, считался в мире кино одним самых крепких. Однако пять лет назад Любовь Толкалина сообщила, что уже давно рассталась со своим гражданским мужем Егором Кончаловским. 16 февраля поклонники поздравили актрису с днем рождения. Она по-прежнему в прекрасной форме. Глядя на эту молодую и цветущую женщину, не поверишь, что ей уже исполнилось 44 года.

Жена Кончаловского

Именно так в течение 20 лет о ней говорили коллеги и друзья, хотя официально замужем Толкалина не была ни разу. После расставания с гражданским мужем долгое время актриса не распространялась о подробностях своей личной жизни. Однако не так давно она рассказала том, что уже давно счастлива с новым избранником. Им является британский композитор Саймон Басс. Впрочем, замуж она не торопится.

Детские годы актрисы

Будущая актриса родилась в небольшом селе в Рязанской области, где проживали ее бабушка и дедушка. Отец привез сюда ее мать набраться сил перед родами. В детстве Люба не мечтала об актерской профессии. Она увлекалась синхронным плаванием, получила разряд мастера спорта и в будущем планировала посвятить себя тренерской работе. Школьницей Толкалина выступала в театре на воде, а в 12-летнем возрасте участвовала в спектакле «Бахчисарайский фонтан”.

ВГИК

Решающую роль в ее судьбе сыграл случай. В шестнадцать лет она познакомилась со студентом ВГИКа, который искал пловчиху для съемок рекламы сантехники. Будущему режиссеру понравился ее артистизм, поэтому он посоветовал ей поступать в театральный вуз. Втайне от родителей девушка подготовилась к поступлению во ВГИК и успешно сдала экзамены.

Союз, несовместимый с семейной жизнью

После первого курса на одной из дружеских вечеринок девушка познакомилась с Егором Кончаловским, представителем знаменитой династии. Лето Любовь провела за пределами столицы. Вернувшись в Москву, она узнала о том, что молодой человек справлялся о ней. Начавшийся роман развивался бурно и быстро. Разница в возрасте (режиссер старше Толкалиной на 12 лет), а также различия в характере и темпераменте не стали препятствием для их отношений.

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Они жили в гражданском браке. В 2001-м у пары родилась дочь Маша. Толкалина в свои 23 года не чувствовала призвания к материнству – ее больше интересовала начавшаяся кинокарьера. Режиссер снял супругу в нескольких своих картинах.

О том, как складывались их взаимоотношения, Толкалина говорит следующее:

Наш с Егором союз – это союз актрисы и режиссера, что в принципе несовместимо с семейной жизнью. Режиссер каждый раз, снимая новую актрису в своем фильме, должен ее полюбить. Актриса каждый раз, работая с новым режиссером, раскрывается и отдается ему полностью. Это издержки профессии…

О расставании пары

За 20 лет их совместной жизни СМИ не раз писали о том, что пара расстается. Однако они продолжали появляться вместе на светских мероприятиях и фестивалях. Только в 2017-м пара официально заявила об окончании отношений.

В действительности их отношения были прекращены еще семь лет назад. Обнародовать правду экс-возлюбленные решились по той причине, что новая избранница Кончаловского Мария Леонова родила режиссеру сына.

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Как объяснил расставание Кончаловский

Егор Андреевич объясняет их разрыв тем, что они с Толкалиной являются слишком разными. Он говорит:

Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность – это не про нее. Люба очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело.

Отдаление друг от друга бывших возлюбленных началось, когда режиссер захотел жить в загородном доме, а супруга предпочла жить в столице.

Актриса об их разрыве

Толкалина, как и ее бывший гражданский муж, говорит о разнице их темпераментов. Она рассказала о том, что Егор является домоседом, для него жизненно необходимы спокойствие и четкий распорядок. Она же нуждается в вечном движении. Толкалина признается, что раньше она не слишком ответственно относилась к семейной жизни, часто пропадала на съемках, оставляя маленькую дочь с няней.

После расставания паре удалось сохранить хорошие отношения. Толкалина говорит, что теперь они с бывшим супругом научились дружить, хотя в ходе совместной жизни им это не удавалось. Дочь актрисы после расставания родителей поддерживает с обоими хорошие отношения. Она рано вышла замуж за человека, который старше ее на 8 лет. Девушка проживает с мужем в Санкт-Петербурге.

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О новом избраннике

После разрыва с Кончаловским раз за разом появлялись слухи о романах Толкалиной с коллегами по цеху. Однако все они не соответствовали действительности. В 2019-м актриса созналась о том, что уже 4 года состоит в отношениях с новым возлюбленным – британским композитором Саймоном Бассом. Однако их любовь дала трещину, не выдержав испытаний расстоянием. Спустя год влюбленные возобновили свои отношения. В сентябре 2021-го Толкалина вновь стала публиковать в соцсетях фото из Лондона.

Актриса созналась своим поклонникам в том, что очень счастлива. Однако о замужестве актриса не думает.

Ее карьера после расставания с Кончаловским также складывается удачно. Актриса много играет в театре, но больше всего она занята в кино. К примеру, в 2010 году она была занята в 14 проектах. Удачным для нее оказался и прошедший год. Она сыграла в 9 фильмах, среди которых “Феодосийская сказка”, “Добрая душа”, “Бег улиток”, “Чиновник”.