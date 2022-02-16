 

Мнение: Навального забросили в прошлое?

16.02.2022, 20:58, Разное
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Во Владимирской области, в Покрове, прямо в ИК-2 Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приступил к рассмотрению очередного уголовного дела в отношении Алексея Навального.

Не буду писать, что остаюсь при своем твердом оценочном суждении, что этот процесс –  очередное судилише над опальным политиком по преступлению, высосанному из пальца, по откровенно сфабрикованному уголовному делу. Об этом сам Алексей рассказал.

В репортаже с судебного процесса зацепила вот эта строчка:

«….До заседания журналистов ведут в учебные классы. Самые обычные классы, как в самой обычной школе. Географические карты, по которым заключенные ИК-2 должны изучать Россию — с границами до 2014 года, с украинским Крымом».

Похоже, что колония ИК-2 застряла во времени….

Это что же получается? Навального, отправив в ИК-2, забросили в прошлое?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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