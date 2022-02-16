Мнение: Навального забросили в прошлое?
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Во Владимирской области, в Покрове, прямо в ИК-2 Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приступил к рассмотрению очередного уголовного дела в отношении Алексея Навального.
Не буду писать, что остаюсь при своем твердом оценочном суждении, что этот процесс – очередное судилише над опальным политиком по преступлению, высосанному из пальца, по откровенно сфабрикованному уголовному делу. Об этом сам Алексей рассказал.
В репортаже с судебного процесса зацепила вот эта строчка:
«….До заседания журналистов ведут в учебные классы. Самые обычные классы, как в самой обычной школе. Географические карты, по которым заключенные ИК-2 должны изучать Россию — с границами до 2014 года, с украинским Крымом».
Похоже, что колония ИК-2 застряла во времени….
Это что же получается? Навального, отправив в ИК-2, забросили в прошлое?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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