 

Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев

16.02.2022, 15:38, Разное
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Сегодня 43-летний Дмитрий Дюжев – успешный актер, любящий муж и отец двоих сыновей. К сожалению, обрести счастье в жизни ему было непросто – в начале нулевых Дмитрий потерял всю свою семью. После нескольких трагедий артист собирался уйти в монастырь в надежде замолить грех отца, наложившего на себя руки, и боялся, что злой рок доберется и до него.

Дмитрий Дюжев родился в 1978 году. Если бы не отец-актер, Дмитрий, скорее всего, никогда не появился бы на экранах. Мужчина убедил отпрыска, который успел насмотреться тягот актерской жизни и не хотел идти по стопам родителя, что только в этой профессии он найдет свое призвание. Петр Валентинович оказался прав – сын с первого раза поступил в ГИТИС и быстро начал делать успехи.

Пока Дмитрий учился в столице, его отец бросил низкооплачиваемую работу в театре и занялся бизнесом. Глава семьи открыл свое кафе и продуктовый магазин, который назвал “Настенька” – в честь любимой дочери. Новая деятельность не приносила Петру Валентиновичу радости, зато в доме появился достаток. Вскоре без денег семье было не обойтись – у 12-летней Насти обнаружили лейкемию.

Дмитрий души не чаял в младшей сестренке. Зная это, родители старались отложить тяжелый разговор до последнего. Дюжев-старший тратил на лечение наследницы почти весь доход, но в 1998 году девочка скончалась. Трагедия стала ударом для всей семьи, отец артиста так и не смог справиться с горем. Павел Валентинович начал сильно пить, и спустя четыре года покончил с собой. А через год после этого у матери актера остановилось сердце.

То, что отец наложил на себя руки, стало для глубоко верующего Дмитрия серьезным потрясением. Мужчина даже планировал уйти в монастырь, переписав на церковь имущество, чтобы отмолить грехи отца и посвятить жизнь Богу. А после кончины матери актера все были уверены: его семью преследует злой рок. В какой-то момент артист и сам поверил, что его ждет скорая смерть. К счастью, опасения не оправдались, а он встретил ее – будущую супругу, семью с которой теперь называет своим монастырем.

Дмитрий влюбился в Татьяну с первого взгляда. Популярный актер увидел привлекательную блондинку на концерте Мадонны в 2006 году и мысленно просил певицу задержаться за кулисами подольше – хотел насладиться красотой незнакомки. Девушку не впечатлила встреча с известным артистом – поначалу она его даже испугалась. Но от судьбы не убежишь. Супруги женаты уже 14 лет и воспитывают двоих сыновей: 13-летнего Ивана и 7-летнего Дмитрия.

После нескольких пережитых трагедий Дмитрий Дюжев нашел в себе силы не опускать руки и обрел свое счастье. Звезда “Бригады” продолжает сниматься в кино, по-прежнему радует поклонников новыми проектами, больше всего ценит своих близких и верит, что любовь сможет победить все.



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