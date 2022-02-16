 

Лариса Долина, Юлия Савичева, Роман Курцын и другие гости премьеры фильма “11 молчаливых мужчин”

16.02.2022, 14:06, Разное
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Вчера в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера экшн-драмы Алексея Пиманова “Одиннадцать молчаливых мужчин”. Картину представили режиссер и продюсер Алексей Пиманов, актеры Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Алена Коломина, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Дмитрий Белоцерковский, Александр Алёшкин и другие. Режиссера и группу поздравила с премьерой Министр культуры РФ Ольга Любимова, а с приветственным словом к гостям по видеосвязи обратился капитан московского “Динамо” Антон Шунин. 

Погрузиться в атмосферу фильма, рассказывающего о середине 1940-х, зрителям помог Оркестр Академии джаза Игоря Бутмана во главе с самим маэстро.

Премьерный показ посетили Лариса Долина, Александр Якушев, Елена Малышева, Наргиз Закирова, Екатерина и Александр Стриженовы, Арина Шарапова, Игорь Бутман и его супруга Анна Львова, Эдгар Запашный, Татьяна Устинова, Екатерина Боброва, Юлия Савичева, Ольга Погодина, Виктор Гусев и другие.

Юлия СавичеваРоман КурцынНаргиз ЗакироваЛариса ДолинаАлександр и Екатерина СтриженовыТатьяна Устинова

Фильм рассказывает о реальных событиях, произошедших в ноябре 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского “Динамо”, чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – “Челси” и “Арсенал”. Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную “жертву” среди советских спортсменов. Поживиться за счет турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры… Но “одиннадцать молчаливых мужчин”, как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов.

В широкий прокат картина выйдет уже завтра, 17 февраля.

Елена Малышева, Арина Шарапова и Лариса ДолинаВиктор ГусевРоман КурцынЭдгар ЗапашныйАлексей ПимановЮлия Мельникова и Павел Трубинер с дочерьюАлексей Пиманов и Ольга ПогодинаИгорь Бутман и Анна ЛьвоваМакар ЗапорожскийВиктория МасловаИгорь БутманСъемочная группа фильма



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