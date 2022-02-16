Высокий объемный боб: 10 идей популярной стрижки, для которой требуется минимум времени на укладку

Высокий уложенный боб — это короткая стрижка с большим количеством коротких слоев на затылке. Существует масса вариантов этой прически, и все они выглядят эффектно и модно. А на их укладку уходит минимум времени.

Боб с короткой челкой

Такой вариант стрижки идеально подходит обладательницам слишком густых локонов. Благодаря филировке кончиков удается убрать лишнюю массу волос, что добавляет аккуратности прическе. А приподнятый затылок придает женственности и элегантности образу.

Градуированный боб с боковой челкой

Такой вариант стрижки подходит обладательницам тонких и ослабленных волос. Благодаря немного приподнятому затылку прическа получает дополнительный объем. А челка, уложенная набок, смягчает черты лица и подчеркивает достоинства внешности.

Боб на волнистых волосах

Стрижка, показанная на главном фото, подходит для всех типов волос. Но она лучше смотрится на слегка вьющихся локонах. Причем, чтобы добиться такого эффекта, достаточно завить несколько прядей на макушке. Главное – не забыть зафиксировать результат лаком или спреем.

Текстурированный боб со светлым мелированием

Если у вас от при природы темные локоны и вы хотите эффектную короткую стрижку, то сделайте этот вариант боба в сочетании со светлым мелированием. Такой тандем выглядит драматично и ультрамодно.

Короткий текстурированный боб

Этот вариант стрижки понравится тем модницам, которые обожают объемные прически. А для укладки прически достаточно слегка начесать волосы на затылке и зафиксировать результат лаком.

Боб с клином

Боб с клином – классическая прическа, которая подходит для всех типов волос. Она универсальна и подходит под любой стиль.

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Многослойный боб на седых волосах

Многослойный боб делает седые волосы более живыми и привлекательными. И такая прическа зрительно омолаживает образ.

Многослойная стрижка бикси на волнистых локонах

Бикси – это комбинация классического боба и ультрамодной пикси. И такой вариант стрижки идеально подходит для вьющихся от природы волос, подчеркивая их текстуру.

Боб длиной до челюсти с боковой челкой

Такой вариант стрижки выглядит максимально женственно и шикарно. Он универсален и подходит для любого типа лица. А его укладка занимает минимум времени.

Боб с высоким затылком на светлых волосах

Боб с высоким затылком отлично смотрится на светлых от природы или окрашенных волосах, особенно если они тонкие и ослабленные. Эта прическа придает им дополнительную текстуру и объем и делает более живыми.