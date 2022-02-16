Не стоит надевать платье с пайетками, чтобы прогуляться после обеда: четыре модных совета для стильных леди

В мире моды существуют свои неписаные правила. Но модные тенденции созданы не для того, чтобы слепо копировать образы. Важно, чтобы каждый человек следовал собственному, свойственному только ему стилю. Поэтому стоит изучать коллекции, предлагаемые известными дизайнерами, примеряя некоторые аспекты на себя. Таким образом всегда можно выглядеть безупречно, актуально и не повторяться.

Совет 1. Создайте индивидуальный стиль

Не стоит любой ценой следовать за модными тенденциями в одежде и носить вещи, которые не к лицу. Далеко не всегда новый тренд найдет свое законное место у дамы на вешалке, потому что просто не подходит ей по стилю, внутреннему убеждению или личным предпочтениям.

Если слепо следовать всем рекламным показам, то гардероб переполнится не нужными вещами, которые не с чем будет сочетать. Более того, есть наряды, которые модные лишь один сезон и после их уже нельзя будет надевать.

Поэтому так важно учитывать, что мода – это дама капризная и проходящая. Следовательно, важно выстроить свой собственный стиль в соответствии с характером и привычками. А после просто придерживаться его, подбирая нужные вещи.

Выбирая очередную новинку для своего гардероба, необходимо тщательно проанализировать, с чем ее сочетать. Немаловажным остается фактор личных предпочтений и вкуса. Только так можно действительно создать уникальный гардероб, свойственный образу жизни и привычкам. Отлично выглядеть можно только в том случае, если есть уверенность в собственном внешнем виде.

Стоит пристальное внимание обращать на размеры одежды. Если что-то сидит слишком широко или узко, то, независимо от моды, не принесет радости. Такой наряд впоследствии будет пылиться в шкафу. Основой и абсолютным приоритетом при подборе очередной обновки служит ее размер и удобство.

Совет 2. Приобретайте одежду с умом

Важно научиться приобретать вещи, ориентируясь на уже имеющиеся в шкафу. Перед походом в магазин стоит тщательно проанализировать собственный гардероб и понять, чего не хватает, а что уже в избытке. Не стоит тратить деньги на дорогую одежду, если она не нужна. Лучше приобрести дополнительный аксессуар и освежить уже имеющиеся образы. Очень скоро станет понятно, что всего лишь сумка или новая пара обуви меняет внешний вид без дополнительных затрат и оказывает колоссальное влияние на собственный стиль.

Совет 3. Одевайтесь соответственно случаю

Важно всегда выглядеть соответственно случаю. Так, не стоит платье с пайетками выбирать для прогулок после обеда. Если же предстоит деловая встреча, то здесь важны сдержанность и аккуратность в внешнем виде. А вот на свидание или ужин с подругами вполне можно предпочесть и нечто фривольное. Здесь уже допускаются эксперименты, но в основе должны лежать эстетичность и привлекательность.

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Вместо того чтобы накупать кучу ненужных вещей, лучше заняться изучением этикета в одежде. Только так можно научится грамотно комбинировать вещи и правильно подбирать наряды для всех случаев жизни.

К примеру, комбинезон является просто универсальным предметом гардероба любой дамы. Но важно знать, как его подать и с чем комбинировать. Так, комбинезон элегантного кроя, выполненный из качественной ткани, можно надеть на деловую встречу, добавив строгую обувь и презентабельную сумочку. Если же вечером предстоит ужин в кафе, то стоит сменить обувь на более легкомысленную и взять в руки яркий ридикюль.

И еще. Главное правило при составлении гардероба гласит, что вещь должна нравиться и приносить удовольствие. Если наряд добавляет уверенности, то он точно не будет висеть долгое время в шкафу.

Совет 4. Обратите внимание на выбор макияжа

Стоит внимательно относиться к выбору макияжа. Определенный шик придает грамотно подобранный цвет помады и подчеркнутые глаза. Но все должно быть в меру и сочетаться с выбранной одеждой. К тому же есть разница между вечерним мейкапом и дневным.

С повседневными комплектами не стоит использовать “боевую раскраску”. Это просто неуместно и выглядит глупо. Стоит научиться комбинировать используемые косметические продукты с имеющимися предметами гардероба.

Заключение

Важно, чтобы выбранный стиль соответствовал характеру, привычкам и индивидуальности. Он должен подчеркивать ваши достоинства и не выделять возможные недостатки.