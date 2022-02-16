 

Мнение: Казус

16.02.2022, 12:18, Разное
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МОК заявил, что не будет считать окончательными итоги соревнований фигуристок, если Камила Валиева займет одно из призовых мест. Причина — щекотливая ситуация, возникшая в связи с обнаруженным в ее анализах триметазидином. Сообщается, что у фигуристки было найдено сразу три разных вещества, которые используются для лечения сердечных заболеваний.

По всей видимости, казус Валиевой вынудит принимать решение о запрете несовершеннолетним принимать участие во взрослых соревнованиях. И у этого есть вполне объективные причины.

Причины заключаются в том, что фантастические результаты российских фигуристок связаны с так называемыми «квадами» – прыжками в четыре оборота, которые более взрослые (и более молодые) фигуристки исполнять не могут по сугубо физиологическим параметрам. Более молодые еще слабы с точки зрения мускульной силы, более взрослые в силу возрастных изменений утрачивают гибкость суставов, позволяющую совершать эти сложнейшие элементы. Фактически у молодой фигуристки, достигшей пубертата, но еще не прошедшей его, появляется короткое «окно», в течение которого она может выдать нужный результат. После этого выполнение подобных элементов для нее становится невозможным.

В итоге идет не поиск и выращивание талантов, а банальный отбор одноразовых исполнителей, которых после года-полутора интенсивного использования в качестве добытчика медалей попросту выбрасывают. Все без исключения российские чемпионки последних лет прошли через такой конвейер. Так называемая «школа Тутберидзе» основана как раз на этом безжалостном, но результативном и эффективном с точки зрения результата подходе. Так как ключевой период использования чемпионок очень короткий, объективно появляется соблазн ускорить формирование мышечной массы и одновременно замедлить завершение пубертатного перехода. Отсюда и объективная необходимость использовать фармакологию для решения этой задачи.

Проще говоря — эта музыка будет вечной. Поэтому предлагается системное решение: просто запретить несовершеннолетним участвовать во взрослых соревнованиях, что автоматически исключит эту схему. К 18 годам вариантов нет: девочка превращается в девушку, изменения необратимы. Цена такого решения — исчезнут самые сложные элементы катания вроде этих самых «квадов», но зато будет решена базовая проблема использования допинга или пограничных веществ. Тогда, по всей видимости, исчезнет и «школа Тутберидзе», зато появится шанс у других.

А пока на основании истории с Валиевой МОК может снова запретить российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. Решать будут уже после Олимпиады.

Источник: Эль Мюрид



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