Владелец пабов Docker назвал нелогичными двойные ковид-ограничений для ресторанов

Владелец пабов Docker Кирилл Майстров прокомментировал смягчение ковид-ограничений в общественных местах в Петербурге 21 февраля. Ресторатор назвал нелогичными двойные ковид-ограничения для ресторанов — и систему QR-кодов, и ограничения времени работы, даже если оно сместилось на время основного заработка.

Предприниматель уверен, что послабления несколько упростят положение дел в сфере общественного питания, сильно пострадавшей от ковид-политики Смольного.

При этом ресторатор считает нелогичным сохранение системы QR-кодов для входа. Ряд СМИ оценили послабления команды губернатора Александра Беглова запоздалыми.