 

Владелец пабов Docker назвал нелогичными двойные ковид-ограничений для ресторанов

16.02.2022, 8:30, Разное
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Владелец пабов Docker Кирилл Майстров прокомментировал смягчение ковид-ограничений в общественных местах в Петербурге 21 февраля. Ресторатор назвал нелогичными двойные ковид-ограничения для ресторанов — и систему QR-кодов, и ограничения времени работы, даже если оно сместилось на время основного заработка.
Предприниматель уверен, что послабления несколько упростят положение дел в сфере общественного питания, сильно пострадавшей от ковид-политики Смольного.

При этом ресторатор считает нелогичным сохранение системы QR-кодов для входа. Ряд СМИ оценили послабления команды губернатора Александра Беглова запоздалыми.



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