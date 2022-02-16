 

Тикбаланг – оборотень с лошадиной головой

16.02.2022, 8:19, Разное
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Тикбаланг — это криптид в виде человека-коня из филиппинского фольклора с некоторыми следами индуистской и буддийской культур. Его часто называют противоположностью кентавра, поскольку у него тело человека и голова лошади.

Голова тикбаланга имеет длинную темную гриву, а остальная часть его тела покрыта светлым коротким мехом. Передние конечности намного длиннее задних, что делает фигуру тикбаланга словно сошедшей с картины Сальвадора Дали. Особенно с учетом его болезненной худобы.

Филиппинцы верят, что тикбаланги живут в местных горах и лесах. Обычно их можно найти в темных и тихих уголках, потому что тикбаланги предпочитают уединение.

Некоторые легенды утверждают, что они предпочитают жить под мостами, в бамбуковых рощах или на вершинах определенных деревьев.

Говорят, что тикбаланги не опасны для людей, однако они любят пугать одиноких путников, чтобы сбить с пути. Причем они очень настойчивы в том, чтобы заставить человека потеряться надолго или даже насовсем. В целом по своему поведению тикбаланги мало чем отличаются от русских леших, которые ради забавы запутывают человека в деревьях.

В некоторых легендах тикбаланги обладают способностью превращаться в человека или становиться невидимыми для людей, что также используется для того, чтобы завести путника в самые дебри.

К счастью, есть способы, которыми можно отпугнуть от себя тикбаланга и они тоже подозрительно похожи на те, что используют для борьбы с лешим. Надо надеть на себя вывернутую наизнанку рубашку.

Также и лешие и тикбаланги очень не любят когда люди в лесах громко шумят, так что другим методом по борьбе с тем и другим является соблюдение тишины.

Приручение тикбаланга

Есть истории о том, что тикбаланга можно “объездить” и тогда он станет вам слугой. Согласно одной филиппинской сказке, для этого надо сначала связать тикбаланга специальным шнуром, потом запрыгнуть к нему на спину, найти в его гриве три острых шипа (в другой сказке три золотых волоса) и выдернуть их.

После этого тикбаланг будет скакать и дергаться, а человеку надо крепко держаться, чтобы не упасть с него. Когда тикбаланг устанет, то покорится человеку и станет помогать ему во всем, о чем он попросит.

Теории

Поскольку Тикбаланг — это скорее мифологическое существо, то сообщений о его реальном наблюдении очень мало, но они все-таки есть, правда все они очень старые.

Образованные люди считают, что сказки о тикбалангах появились в те времена, когда люди находили в земле скелеты вымершего предка лошадей под названием гиракотериум.

Поскольку этот скелет по своему внешнему виду сильно отличался от останков лошадей и не подходил никаким другим животным, люди возможно и придумали сказки про полулюдей-полуконей.

Жили гиракотериумы около 50 миллионов лет назад. Вместо копыт у них на конечностях были длинные пальцы, которые только-только начали эволюционный путь к превращению в копыта.



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