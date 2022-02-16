Великан из Кандагара

Великан из Кандагара был огромным гуманоидным существом, рост которого составлял 3-4 метра. Американские солдаты столкнулись с ним в Афганистане и убили его.

Эта история была рассказана Стивеном Куэйлом в 2002 году в эфире популярной американской радиостанции на паранормальную тематику Coast to Coast. По словам Куэйла, весь этот инцидент был сразу же засекречен на длительный срок и скрыт от общественности усилиями правительства США.

Итак, все началось когда однажды во время военной операции США в Афганистане с задания не вернулся отряд американских солдат. С ними пытались связаться по рации, но никто не отвечал.

В ответ на это в пустыню была отправлена ​​оперативная группа специального назначения с задачей найти и вернуть пропавший отряд. Предполагалось, что отряд мог попасть в осаду, а солдаты были убиты или взяты в плен врагом.

Прибыв в район, куда уехал пропавший отряд, солдаты начали осматривать местность и вскоре наткнулись на вход в большую пещеру. У входа в пещеру валялись какие-то вещи, которые при ближнем рассмотрении оказались оружием и снаряжением пропавшего отряда.

Группа осторожно осматривалась вход в пещеру, когда внезапно оттуда выскочил гигантский человек, ростом выше двух обычных людей, поставленных друг на друга.

Это был определенно мужчина с растрепанной клочкастой рыжей бородой и рыжими волосами. Он в ярости завопил и кинулся на солдат с кулаками. Те же отступили и начали расстреливать гиганта из своих винтовок 50 BMG Barrett.

Даже с такой огромной огневой мощью всему отряду потребовалось целых 30 секунд непрерывного обстрела гиганта, чтобы наконец повалить его на землю.

После того, как великан был убит, команда спецназа обыскала внутреннюю часть пещеры и обнаружила тела людей из пропавшего отряда, обглоданные до костей, а также более старые человеческие кости. Солдаты пришли к выводу, что этот гигант-людоед уже давно обитает в этой пещере, пожирая проходящих мимо людей.

Что касается тела гиганта, то оно весило не менее 500 кг и далее было доставлено по воздуху на местную военную базу, а затем отправлено в более крупный самолет, и больше его никто не видел и не слышал.

Когда солдаты спецназа вернулись в США, их заставили подписать соглашения о неразглашении, и весь инцидент был указан как засекреченный.