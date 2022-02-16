Назван любопытный фактор ухудшения памяти у пожилых людей



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Нарушение памяти у пожилых людей обычно связано с возрастными изменениями организма — с физиологическими изменениями центральной нервной системы, симптомами различных заболеваний головного мозга или другими причинами.

Канадские ученые из Исследовательского института Ротмана в Бейкресте решили выяснить, как именно работает память у людей в возрасте и в чем ее основные особенности. Исследования и наблюдения велись более 20 лет.

Ученые утверждают, что пожилые хранят слишком много знаний в своем мозгу, и это приводит к «загромождению» воспоминаний. В результате у стариков, в отличие от молодых, возникают проблемы с запоминанием какой-то конкретной информации.

В обычной жизни люди подавляют часть поступающей информации, если она не относится к важной текущей задаче. Например, когда мы ведем машину, мы полностью сосредотачиваемся на дороге, не особо отвлекаясь на пейзаж. Ученые установили, что с возрастом человеку сложнее блокировать подобные информационные потоки, и его память просто перегружается и хуже работает.

Ученые утверждают, что пожилые люди испытывают трудности, когда стараются вспомнить какую-то конкретную деталь. Потому что в их мозгу эта деталь соединена со множеством других подобных деталей.

«Представьте, что вы знаете пять человек по имени Джон и пытаетесь вспомнить фамилию какого-то конкретного Джона. Это будет сложнее, чем если бы вы знали только одного человека по имени Джон. Примерно то же самое происходит, когда пожилые люди пытаются вспомнить определенные детали», — объясняет автор исследования Линн Хашер.

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В одном из экспериментов участникам раздали карточки с картинкой и текстом. При этом их предупредили, чтобы они запоминали только картинку и старались не обращать внимание на текст. В итоге молодые люди могли игнорировать несущественную информацию, а пожилые воспринимали целиком картинку и текст на ней.

Подобные результаты ученые получили и при нейровизуализации. Добровольцам показывали изображения из двух разных категорий, например, лицо и пейзаж. Картинки исчезали, а ученые просили людей запомнить только что-то одно. При этом участникам измеряли мозговую активность, чтобы определить, какие картинки они реально запоминают.

«Активность мозга показала, что пожилые люди запоминают как релевантные, так и нерелевантные категории изображений», — подтвердил один из авторов исследования Тарек Амер. Такие результаты, по словам ученых, подтверждают идею о том, что люди в возрасте обрабатывают и хранят слишком много информации.

Ученые подчеркивают, что хотя наблюдаемое явление может приводить к проблемам с памятью, с другой стороны, оно же может приносить и пользу для человека — например, позволит принимать более взвешенные решения и делать более осмысленные выводы.