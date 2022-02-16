Этот гавайский остров уже как 100 лет закрыт для людей, там живут только местные, которым нельзя покинуть остров

Гавайи – популярный курорт, который посещают люди со всех уголков мира. Однако мало кто знает, что на самой окраине есть остров, который закрыт для посещений.

Он был закрыт в начале прошлого века, и попасть туда сегодня не представляется возможным. При этом на острове есть коренные жители – бывать другим здесь запрещено.

Остров называется Ниихау. Его площадь равна практически 180 километров. Его открытые участки часто посещают туристы. В 1865 году территория была приобретена одной из представительниц семьи Синклер. Правитель того времени продал остров за внушительное количество золота.

Семейство Синклер установило свои порядки для тех, кто проживал здесь. В те времена на территории возникли фермы, земля была заселена людьми и овцами. Такой подход значительно повлиял на природные ресурсы острова, его фауну.

Семья, выкупившая остров делал все возможное, чтобы островитяне чувствовали себя комфортно. Для этого им строили дома.

Но затея удалась не так, как хотелось, и многие люди не смогли принять новые условия жизни, выехав с острова. Именно тогда исчезла традиция плетения циновок, так как рогатый скот уничтожали всю флору.

В начале двадцатого века внук семейства принял решение сделать территорию закрытой, и с тех пор вход сюда для посторонних запрещен. Туристы не могут посещать остров, а чтобы местные жители могли увидеться с родственниками, им следует получить специальное разрешение.