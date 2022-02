Как отличить хороший текст про медицину от плохого?



3

минуты

5 признаков плохой научной публикации

Все ли статьи, которые есть в популярных базах медицинских изысканий, например PubMed, одинаково хороши? Разумеется, нет. Более того, многие статьи в них противоречат друг другу. Как же отличить хорошую работу от плохой? Для этого нужно ее прочесть, обратив внимание на несколько важных моментов.

Что такое PubMed и как им пользоваться

PudMed — это крупнейшая на сегодняшний день электронная база научных публикаций. Она содержит более 28 миллионов статей, и если задаться целью, в ней можно найти текст практически на любую тему. Прекрасный пример — работа, посвященная глупости в научных исследованиях.

В базе есть доступ не ко всем статьям, но для всех из них можно прочесть абстракт — короткое содержание, в котором раскрываются детали экспериментов и ключевые выводы.

Сенсационное заявление или открытие

Для начала стоит взглянуть на заголовок и выводы, которые делают авторы. Читать о чем-то сенсационном всегда интереснее, но любые результаты, которые должны привлекать внимание и вызывать общественный резонанс, всегда требуют оценки с пристрастием. Наличие любого шокирующего открытия, ставящего под сомнение то, что вы знали ранее, – один из ключевых маркеров плохой работы. Настоящие ученые всегда очень осторожны с выводами и никогда не рубят с плеча.

Плохой дизайн исследования

В медицине золотой стандарт научной работы — это двойное слепое рандомизированное исследование. Его цель состоит в том, чтобы изучить эффективность нового лекарства или способа лечения максимально непредвзято. Для этого участников делят на группы, где одни получают плацебо, а другие настоящую терапию. При этом распределение людей по группам должно быть случайным, и ни участники, ни экспериментаторы не должны знать, кто в какую группу входит.

Еще один важный пункт — это размер выборки. Если посмотреть на клинические испытания российских медицинских препаратов, многие из них разочаруют вас именно тем, как мало людей в них участвовало. Так, в исследовании эффективности противовирусного препарата Ингавирин при лечении гриппа участвовало всего 105 добровольцев. Очевидно, этого недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы о целесообразности его приема.

Отсутствие релевантных источников

Само по себе отсутствие в тексте ссылок на какие-то конкретные факты — статистику, результаты исследований, любые цифры — должно насторожить. Если же вы читаете какой-то обзор или статью, ссылающуюся на другие исследования, пройдите по предложенным ссылкам. Увидеть, как хорошо автор разбирается в затронутом им вопросе, будет несложно. Плохие статьи ссылаются, как правило, не на реальные исследования, а на заявления СМИ, тексты развлекательного характера и статьи из Википедии.

Не заслуживающий доверия журнал

Еще один признак того, что выводы, приведенные в статье, могут быть надуманными или плохо обоснованными, — публикация текста в никому не известном и не рецензируемом журнале. Ведь если у журнала нет рецензента, значит до вас текст скорее всего никто не анализировал, то есть он не проходил никакого отбора. Проще всего будет поискать журнал, в котором напечатана статья, в одной из международных баз цитирования: Scopus или Web of Science. Если журнал российский, он должен быть хотя бы в списке ВАК. Неплохо будет также проверить, какой у журнала импакт-фактор (IF). Это показатель того, как часто другие авторы ссылаются в своих работах на статьи из него. Для российских изданий хорошим будет показатель от 0,2 и выше, а для зарубежных — от 0,3 и выше. Еще больший вес будут иметь публикации, напечатанные в журналах с IF больше 1,0 (для сравнения, импакт-фактор журнала Nature сегодня составляет 49,96). Если вы разбираетесь в наукометрии, другие показатели тоже могут оказаться для вас полезны.

Конечно, не все, что печатается в рецензируемых изданиях, заслуживает безоговорочного доверия. В качестве показательного примера можно привести эксперимент трех студентов из США, которые создали программу, генерирующую случайные тексты, похожие на научные труды. Они попробовали подать полученную с их помощью «статью» в качестве тезисов для грядущей конференции и получили приглашение выступить на ней. После этого случая Михаил Гельфанд перевел злополучную статью и направил в рецензируемый «Журнал научных публикаций аспирантов и докторов», тоже успешно.

Публикация была оплачена авторами

Журналы с «открытым доступом» — это издания, в которых можно опубликовать свою научную работу за деньги. Иногда в этом нет ничего плохого. Если вы молодой ученый и вам нужны публикации для продвижения в научной среде, такой журнал может стать прекрасной возможностью напечататься быстро и без лишних усилий. Тем не менее, в долгосрочной перспективе такой механизм способствует распространению научных работ плохого или посредственного качества.

На что еще обратить внимание

Помимо того, о чем мы уже сказали, о качестве научной статьи могут говорить:

Репутация авторов. Проверьте, какие еще статьи и в каких журналах были опубликованы авторами изучаемого текста. Если ученый публикует работы в сомнительных изданиях или исключительно об одном и том же препарате или способе терапии, это выглядит подозрительно.

Раскрытие конфликтов интересов. Ни для кого не секрет, что исследования, оплаченные фармацевтическими компаниями, чаще имеют положительные результаты, чем независимые испытания лекарств.

Другие работы с похожими выводами. В большинстве случаев можно найти несколько исследований на одну тему и сравнить результаты. Если в изучаемой статье выводы противоположны всему, что вы читали до этого, стоит задуматься.

Не забывайте также, что наибольшей достоверностью признано обладают систематические обзоры, а не единичные клинические испытания. Не забывайте интересоваться Кокрэйновскими и другими крупными исследованиями.