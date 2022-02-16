Как отличить хороший текст про медицину от плохого?
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5 признаков плохой научной публикации
Все ли статьи, которые есть в популярных базах медицинских изысканий, например PubMed, одинаково хороши? Разумеется, нет. Более того, многие статьи в них противоречат друг другу. Как же отличить хорошую работу от плохой? Для этого нужно ее прочесть, обратив внимание на несколько важных моментов.
Что такое PubMed и как им пользоваться
PudMed — это крупнейшая на сегодняшний день электронная база научных публикаций. Она содержит более 28 миллионов статей, и если задаться целью, в ней можно найти текст практически на любую тему. Прекрасный пример — работа, посвященная глупости в научных исследованиях.
В базе есть доступ не ко всем статьям, но для всех из них можно прочесть абстракт — короткое содержание, в котором раскрываются детали экспериментов и ключевые выводы.
Сенсационное заявление или открытие
Для начала стоит взглянуть на заголовок и выводы, которые делают авторы. Читать о чем-то сенсационном всегда интереснее, но любые результаты, которые должны привлекать внимание и вызывать общественный резонанс, всегда требуют оценки с пристрастием. Наличие любого шокирующего открытия, ставящего под сомнение то, что вы знали ранее, – один из ключевых маркеров плохой работы. Настоящие ученые всегда очень осторожны с выводами и никогда не рубят с плеча.
Плохой дизайн исследования
В медицине золотой стандарт научной работы — это двойное слепое рандомизированное исследование. Его цель состоит в том, чтобы изучить эффективность нового лекарства или способа лечения максимально непредвзято. Для этого участников делят на группы, где одни получают плацебо, а другие настоящую терапию. При этом распределение людей по группам должно быть случайным, и ни участники, ни экспериментаторы не должны знать, кто в какую группу входит.
Еще один важный пункт — это размер выборки. Если посмотреть на клинические испытания российских медицинских препаратов, многие из них разочаруют вас именно тем, как мало людей в них участвовало. Так, в исследовании эффективности противовирусного препарата Ингавирин при лечении гриппа участвовало всего 105 добровольцев. Очевидно, этого недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы о целесообразности его приема.
Отсутствие релевантных источников
Само по себе отсутствие в тексте ссылок на какие-то конкретные факты — статистику, результаты исследований, любые цифры — должно насторожить. Если же вы читаете какой-то обзор или статью, ссылающуюся на другие исследования, пройдите по предложенным ссылкам. Увидеть, как хорошо автор разбирается в затронутом им вопросе, будет несложно. Плохие статьи ссылаются, как правило, не на реальные исследования, а на заявления СМИ, тексты развлекательного характера и статьи из Википедии.
Не заслуживающий доверия журнал
Еще один признак того, что выводы, приведенные в статье, могут быть надуманными или плохо обоснованными, — публикация текста в никому не известном и не рецензируемом журнале. Ведь если у журнала нет рецензента, значит до вас текст скорее всего никто не анализировал, то есть он не проходил никакого отбора. Проще всего будет поискать журнал, в котором напечатана статья, в одной из международных баз цитирования: Scopus или Web of Science. Если журнал российский, он должен быть хотя бы в списке ВАК. Неплохо будет также проверить, какой у журнала импакт-фактор (IF). Это показатель того, как часто другие авторы ссылаются в своих работах на статьи из него. Для российских изданий хорошим будет показатель от 0,2 и выше, а для зарубежных — от 0,3 и выше. Еще больший вес будут иметь публикации, напечатанные в журналах с IF больше 1,0 (для сравнения, импакт-фактор журнала Nature сегодня составляет 49,96). Если вы разбираетесь в наукометрии, другие показатели тоже могут оказаться для вас полезны.
Конечно, не все, что печатается в рецензируемых изданиях, заслуживает безоговорочного доверия. В качестве показательного примера можно привести эксперимент трех студентов из США, которые создали программу, генерирующую случайные тексты, похожие на научные труды. Они попробовали подать полученную с их помощью «статью» в качестве тезисов для грядущей конференции и получили приглашение выступить на ней. После этого случая Михаил Гельфанд перевел злополучную статью и направил в рецензируемый «Журнал научных публикаций аспирантов и докторов», тоже успешно.
Публикация была оплачена авторами
Журналы с «открытым доступом» — это издания, в которых можно опубликовать свою научную работу за деньги. Иногда в этом нет ничего плохого. Если вы молодой ученый и вам нужны публикации для продвижения в научной среде, такой журнал может стать прекрасной возможностью напечататься быстро и без лишних усилий. Тем не менее, в долгосрочной перспективе такой механизм способствует распространению научных работ плохого или посредственного качества.
На что еще обратить внимание
Помимо того, о чем мы уже сказали, о качестве научной статьи могут говорить:
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Репутация авторов. Проверьте, какие еще статьи и в каких журналах были опубликованы авторами изучаемого текста. Если ученый публикует работы в сомнительных изданиях или исключительно об одном и том же препарате или способе терапии, это выглядит подозрительно.
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Раскрытие конфликтов интересов. Ни для кого не секрет, что исследования, оплаченные фармацевтическими компаниями, чаще имеют положительные результаты, чем независимые испытания лекарств.
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Другие работы с похожими выводами. В большинстве случаев можно найти несколько исследований на одну тему и сравнить результаты. Если в изучаемой статье выводы противоположны всему, что вы читали до этого, стоит задуматься.
Не забывайте также, что наибольшей достоверностью признано обладают систематические обзоры, а не единичные клинические испытания. Не забывайте интересоваться Кокрэйновскими и другими крупными исследованиями.
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