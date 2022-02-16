 

Как потерять мечту у моря

16.02.2022, 3:34, Разное
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Жителей Сочи выселяют. Кто виноват?

21 сентября 2021 года Центральный районный суд Сочи наложил арест на 11 066 земельных участков общей площадью 4983,01 га. Против «группы неизвестных лиц», которые щедро раздавали землю начиная с 1998 года, было возбуждено уголовное дело. Российская Федерация в лице территорий Сочинского национального парка (СНП) признана потерпевшей стороной, ущерб оценен в 1 млрд руб. Дело завели на основе выводов специалиста СНП. Кто и каким образом на протяжении более 20 лет выдавал разрешения на покупку земли — остаётся загадкой.

ПОДРОБНЕЕКак стихия и коррупция могут оставить жителей туристической столицы РФ без недвижимости, свободы — а некоторых даже лишить жизниНадежда Исаева, Светлана Виданова

Источник: Новая газета



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