 

Мнение: О мышеловках для главной крысы… Неожиданно!

16.02.2022, 1:44, Разное
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Да уж, ещё один нежданчик дня. Очень смачный, надо признать. Характеризует нынешние настроения среди той мелкой шушеры, что работает на #Кремль по убеждению, но за #деньги. Сейчас там, на фоне растущего осознания, что текущая ситуация не просто патовая, но тупиковая, и «главкрыса» буквально загнана в угол, обложенная мышеловками со всех сторон, происходит много интересного.

Вот очень примечательный примерчик.

Слова верного «запутинца», если что:
«1. #Путин испугался жёсткой консолидированной позиции Запада. Которая выразилась в том числе в массовой информационной кампании с обвинением России в подготовке вторжения.
2. Путин испугался, что #АТО передало киевскому режиму большие объёмы современного вооружения, и вторжение будет иметь катастрофические последствия для российской армии.
3. Министерство обороны России испугалось, так как началась оттепель и российские танки завязнут в грязи.
4. Путин испугался, когда увидел, что общество братской страны как один встало против российской агрессии. И понял, что будет огромная партизанская война и тяжёлые бои…
5. Теперь переговоры с Россией по вопросам безопасности будут таковы, что это #Россия должны уступать, потому что у Запада очень много претензий к России. А позиция России агрессивна и не адекватна. »

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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