Мнение: Вертолеты в Новоозерном
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Скопление ударных и военно-транспортных вертолетов в Новоозерном.
—
Источник: Colonel Cassad
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Скопление ударных и военно-транспортных вертолетов в Новоозерном.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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