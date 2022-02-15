 

Мнение: Вертолеты в Новоозерном

15.02.2022, 21:46, Разное
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Скопление ударных и военно-транспортных вертолетов в Новоозерном.

Источник: Colonel Cassad



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