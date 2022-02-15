Медики рассказали, насколько опасно для здоровья хрустеть пальцами рук

У многих людей есть особенность: пальцы их рук при резком выпрямлении вверх или в сторону издают хрустящий звук. Долгое время специалисты считали, что это очень вредно для здоровья и суставов.

В настоящее время мнения врачей разделились. Одна их группа убеждена, что хруст пальцами со временем приведёт к проблемам с суставами. Другая группа экспертов утверждает, что ни одно исследование пока не подтвердило существенных негативных последствий от хруста суставами пальцев, если только он не влечёт за собой болевые ощущения. Врач-реабилитолог и специалист по спортивной медицине Юлия Пантелеева пояснила, что этот звук является следствием кавитации, то есть образованием и схлопыванием пузырьков газа в полости суставов, которую заполняет густая эластичная масса – синовиальная жидкость. Это естественная смазка, вырабатываемая организмом для нормальной работы суставов. Иногда в ней образуются пузырьки, и, когда человек хрустит суставами, то капсула с этой жидкостью растягивается, пузырьки лопаются, в итоге слышен характерный звук.

Однако часто «хрустеть» медики всё же не рекомендуют, поскольку регулярное воздействие на суставную капсулу может спровоцировать растяжение, вывих или защемление нерва. При ощущении напряжения в кисти лучше сделать небольшую гимнастику: вращательные движения и встряхивание кистей, соединение их в замок, скрещивание фаланг.

Источник: rg.ru