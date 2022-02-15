Мнение: Вулканы нас погубят



Извержение вулкана Пинатубо.

Я уже расхваливал тут новую книгу великого Петровича (Никонова) про влияние климата на человеческую историю. Книга невероятная, Никонов, безусловно, один из величайших просветителей нашего времени, калибра Докинза, а то и еще кого покруче. И я нисколько не шучу, а говорю (как и всегда) ровно то, что думаю. Решил, что не удержусь и еще что-нибудь из него процитирую –тем более, что на ближайшие лет 10-20 тема климата все равно будет одной из самых модных.

В этот раз решил процитировать… про вулканы. Раньше никогда об этом не думал, но Петрович в очередной раз убедил: за этими вулканами нужен глаз да глаз! Одно по-настоящему мощное извержение – и случится натуральная катастрофа, причем речь даже не о том, что какие-то ближние поселки или даже города зальет лавой или там засыплет пеплом. Местных будет жалко, картина Брюллова действительно впечатляет – но самое худшее даже не это. Оказывается, даже один вулкан, даже расположенный у черта на куличиках, где-нибудь в Новой Зеландии – и тот способен… погрузить буквально весь мир во мрак, холод и запустение! Причем – не стоит даже надеяться, что гибель человечества от вулкана как-то там сильно маловероятна. ОТНЮДЬ. Любой может рвануть в любой момент! Я почитал у него в «Климате» – у меня волосы зашевелились на голове. Причем – это ж не какая-то придуманная «эпидемия», это реальная опасность для всего живого на планете! Мама дорогая… И я подумал – а чего мне одному бояться? Будем бояться вместе, всем ЖЖ!

Итак, цитата из книги А.П.Никонова «Климат»:

«…снижение солнечной активности – это только одна причина нынешнего Хайэтаса (временного похолодания). Вторая – активизации вулканизма. Повторю: в 25-м цикле солнечной активности, то есть до 2032 года, должно произойти исключительно мощное извержение тропического вулкана. И, скорее всего, не одно.

– Кажется, мне нужно еще коньяку… А с чего бы вдруг ваша климатическая матмодель начала предсказывать извержения?

– Хороший вопрос. Почему мы такие умные и знаем об этом, а никто больше не знает?.. Потому что история мирового вулканизма реконструирована в деталях совсем недавно, лет пять назад, а история солнечной активности – примерно двадцать лет назад. И сопоставив эти два архива, мы пришли к такому выводу, к которому не прийти нельзя было…



Извержение Везувия.

Но сначала пару слов о вулканах. В этой книге про них уже много рассказывалось, но лишней данная информация все равно не будет. А кое-что нужно и повторить для лучшего понимания, потому как от этого будут зависеть жизни людей в самом ближайшем будущем.

Катастрофическим считается извержение силой от 6 баллов и выше. Последним 6-балльным извержением, с которым столкнулось человечество, было извержение Пинатубо на Филиппинах, произошедшее 15 июня 1991 года. Это локальная катастрофа.

Последнее 7-балльное землетрясение, известное человечеству, произошло 6 апреля 1815 года на индонезийском острове Сумбава, где взорвался вулкан Тамбора. (Напомним читателю, что шкалы извержений и землетрясений логарифмические, то есть 7-балльное землетрясение на порядок мощнее 6-балльного. Вообще, балл – это логарифм вулканических выбросов, выраженный в кубических километрах.) Малыш Пинатубо выбросил несколько десятков кубокилометров. Тамбора вышвырнул 250 кубических километров. Много это или мало? Если 250 км3 расплавленного вещества налить ровным слоем на территорию Москвы внутри МКАДа, оно покроет город слоем в 280 метров, то есть в нем утонула бы вся Москва, кроме Останкинской башни, она бы еще прилично торчала… Такова мощь «семерки».

После взрыва Тамборы на несколько лет наступило похолодание – в районе Нью-Йорка (который располагается южнее Стамбула) в июне выпадал снег, а в Северной Европе два года подряд не было урожая.

Эти два вулканических удара случились во времена Новой и Новейшей истории. А в доисторическое время, в эпоху каменного века человечество столкнулось с четырьмя «восьмерками»! Рядом с ними Тамбора – детская хлопушка по сравнению с артиллерийским выстрелом. Случилось это 87, 74, 38 и 27 тысяч лет тому назад.

Самым мощным из них было извержение вулкана Тоба на острове Суматра 74 тысячи лет назад. Тоба изверг 3000 км3 материала, после чего наступила «вулканическая зима», а среднеглобальная температура понизилась на 3–4 градуса. Но это в среднем! А в отдельных областях Европы она упала на 10 градусов!

Вот примерно чего-то такого мы и ждем… Чтобы вы еще лучше представляли себе, что такое крупное извержение, скажу, что при извержении масштаба «восьмерки» в радиусе 150 километров будет разрушено и погибнет буквально все.

Кроме того, колоссальные извержения никогда не бывают одиночными, они приводят в движение потенциальные вулканические резервуары на огромной территории, поэтому сильные извержения обычно идут кластером.

На сегодня самый известный широкой публике супервулкан – Йеллоустоун. Но он не самый опасный, а просто наиболее популярный, потому что находится в США. А вот самый опасный вулкан мира – Таупо – располагается на Северном острове Новой Зеландии. Он извергался чаще и мощнее, чем Йеллоустоун. И выдавал за свою историю несколько «восьмерок». Таупо может взорваться в любой момент, потому что так называемое «время возврата» его истекло. Ждем-с.

Конечно, существуют специальные службы, целые команды вулканологов, которые постоянно следят за состоянием вулканов. Но, к сожалению, ни один вулкан не обнаруживает полностью свои намерения раньше, чем за несколько дней до извержения. И ни один вулканолог не может спрогнозировать мощность извержения раньше того, как оно закончится. Это печально. Потому что и в Европе тоже есть свои «тикающие бомбы» – Флегрейские поля, например, – огромный старый вулкан неподалеку от Неаполя.

Теперь представьте, население Неаполя с ближайшими пригородами и со всеми окрестностями – на круг около 10 миллионов. И вот, допустим, вулканологи сообщают властям: через три дня вулкан рванет! Да они просто не успеют эвакуировать 10 миллионов человек!

Между прочим, знаменитый Везувий – часть этого большого вулканического комплекса. Его оставшееся в истории извержение, погубившее Помпеи – это «низкая тройка». Флегерейские же поля могут рвануть на «семерку» или «восьмерку», как это было с данным вулканом 40 тысяч лет назад и по одной из гипотез послужило причиной вымирания неандертальцев из-за «вулканической зимы» (она вызвала угнетение растений, соответственно, массовую гибель животных, в том числе бизонов, на которых охотились люди)… А что такое потенциальная «восьмерка» в сравнении с «тройкой» Везувия? Это взрыв в 100 тысяч раз мощнее! Мы не можем себе даже представить катастрофу подобного масштаба! Но мы точно знаем, что эта бомба гарантированно взорвется рано или поздно.

Американцы и немцы проигрывали подобные сценарии. Ну, американцы – понятно, почему: у них «тикает» Йеллоустоун. А немцы? А у них тоже есть своя тикающая бомба в 20 километрах от Кёльна. Это вулканический массив Айфель. Последнее крупное извержение там произошло буквально вчера – 12 тысяч лет назад. И проигрывая эти сценарии, и американцы, и немцы понимают, что избежать многомиллионных потерь населения невозможно.

Так вот! Как я уже сказал, по нашим прогнозам, извержение уровня «семерки» произойдет до 2032 года. Мировая вулканология предсказать этого не может. А ваш покорный слуга может и даже сейчас объяснит, почему.

Еще четверть века назад мы обратили внимание научной общественности (на которое традиционно никто не среагировал), что самые сильные извержения вулканов происходят в эпохи самых глубоких солнечных минимумов. И вот он пришел, этот минимум.

К счастью, человек нагрел атмосферу настолько, что «пригасшее» Солнце не собьет этого потепления, хотя и затормозит глобальное потепление очередным Хайэтасом на 10–12 лет. Однако кластер катастрофических извержений способен сбить среднеглобальную температуру на 0,5–0,7°С! И если, согласно нашим прогнозам, это случится, то Перерыв, в который мы уже вошли, растянется на десятилетия!

– А потом?

– Дальше температура снова начнет расти, но никогда больше она не будет расти так быстро, как она росла в 70-х и 90-х годах. Тогда скорость потепления превышала 0,2 градуса за десятилетие. А будет расти со скоростью в 2–2,5 раза ниже. И расти она будет примерно сто лет.

– А потом?

– Хм… Два десятка лет назад я представил в «Известия русского географического общества» статью, которая была подвергнута довольно хамской критике, но в конце концов опубликована. В ней написано то, что сейчас уже стало общим местом. А именно: если бы не воздействие человека на атмосферу, мы бы сейчас уверенно продвигались в сторону нового Ледникового периода. Сначала очень похожего на Малый ледниковый период… А затем свалились бы в новое ледниковье в полный рост – уже не малое, а в самый настоящий Ледниковый период. И это произошло бы в течение ближайших четырехсот лет.

Но поскольку в атмосфере за последние 250 лет было накоплено более чем полуторакратное превышение СО2, парниковый эффект будет продолжать поддерживать повышенный температурный режим. Мы отодвинули наступление очередного Ледникового периода на несколько тысяч лет. И теперь собрались с этим бороться!»

Охренеть! И главное – ведь совершенно никаких средств против вулканов у человечества нет в принципе. Если уж рванет – так рванет…