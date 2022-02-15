Wolf Cut — модная стрижка, которая вернулась из 70-х: 10 идей на короткие волосы

Стрижка Wolf Cut была трендом конца 70-х годов. И сейчас она вновь возвращается в моду. Это многослойная, текстурированная прическа придает мягкости образу, обрамляя лицо и подчеркивая его достоинства. И ее можно делать на короткие волосы. Но прически стоит избегать обладательницам круглой формы лица, ведь она делает овал еще более полным.

Wolf Cut с прямой челкой

Если вы хотите укоротить волосы, но пока не готовы на короткую стрижку, то этот вариант Wolf Cut станет идеальным решением. Прическа выглядит стильно и современно. А для ее укладки достаточно после сушки волос слегка подчеркнуть кончики, используя воск или гель.

Стрижка Wolf Cut с тонкой челкой

Гладкие прямые волосы и тонкая челка придают этой стрижке совершенно другой вид. И благодаря такой укладке, несмотря на ретро-стиль, прическа выглядит изысканной и современной.

Стрижка на волнистых волосах с челкой-шторкой

Короткая стрижка Wolf Cut идеально сочетается с волнистыми волосами. И ее укладка не займет много времени. А чтобы создать незабываемый образ, можно перекрасить локоны в яркий блонд.

Многослойная стрижка с взъерошенной челкой

Такой вариант стрижки стоит выбирать ленивым обладательницам тонких волос. Ведь слои придают дополнительный объем локонам, а укладка прически не занимает много времени. К тому же прическа выглядит более эффектно, если придать ей слегка взъерошенный вид.

Слоистая стрижка с боковой челкой

Большинство стрижек Wolf Cut делается с прямой челкой. Но такой вариант подходит не всем. И если вы хотите смягчить черты лица и подчеркнуть их достоинства, то выбирайте прическу с боковой челкой.

Короткая стрижка с пробором по центру

Этот вариант стрижки идеально подойдет обладательницам квадратной или сердцевидной формы лица. Ее слои смягчают черты и подчеркивают их достоинства, а центральный пробор акцентирует внимание на глазах.

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Стрижка с челкой до бровей

Такой вариант стрижки выглядит особенно женственно и элегантно. А для ее укладки достаточно сушить волосы феном с круглой расческой, отворачивая их от лица. Такой подход подчеркнет глаза и сделает их более выразительными.

Стрижка Wolf Cut с центральным пробором на вьющихся волосах

Эта стрижка идеально подходит для обладательниц густых, вьющихся волос. Благодаря ей можно убрать лишний объем и придать локонам упругость.

Сочетание стрижек Wolf Cut и пикси

Этот вариант лохматой стрижки Wolf Cut с элементами пикси станет отличным выбором для тех, кто не боится экспериментов. Прическа выглядит ультрасовременно и эффектно, и на ее укладку не нужно много времени.

Объемная и текстурированная стрижка Wolf Cut

Стрижка Wolf Cut – это отличный способ подчеркнуть объем и текстуру. И она идеально сочетается с многоцветным окрашиванием. А если у вас от природы слегка волнистые волосы, то стрижка сделает завитки еще более заметными и выразительными.