Врачи пояснили, что частое употребление энергетических напитков способно спровоцировать инсульт даже у молодых здоровых людей

В современном мире инсульт, к сожалению, является довольно распространенной проблемой со здоровьем. Иногда этот опасный для жизни недуг возникает даже у молодых людей.

В результате исследований учёные пришли к выводу, что инсульт может спровоцировать чрезмерное употребление энергетических напитков, как правило, содержащих кофеин. В процессе производства его замаскировывают с помощью гуараны, в которой этого вещества в два раза больше, чем в кофейных зернах. Дело в том, что употребление кофеина порциями в пределах нормы, которая составляет не более 300-400 миллиграмм в день для взрослого человека, не представляет опасности для здоровья, однако его дозы, превышенные во много раз, могут вызвать множество побочных действий: повышение артериального давления, нарушения сна и бессонницу, гипергликемию, то есть резкое повышение уровня сахара в крови, что является особенно опасным для людей, страдающих диабетом.

Самым страшным последствием частого употребления энергетических напитков, подчеркнули специалисты, является учащённое сердцебиение, которое способно спровоцировать мерцательную аритмию. Также большую опасность представляет резкая головная боль, быстро нарастающая в течение нескольких минут, что может свидетельствовать о спазме сосудов мозга. В свою очередь, по этой причине есть высокая вероятность развития наиболее тяжёлого и опасного вида инсульта – кровоизлияния в головной мозг. Также чрезмерный приём «энергетиков» может вызвать внезапную остановку сердца даже у здоровых людей, поэтому врачи настоятельно рекомендуют отказаться от употребления этих напитков.

Источник: www.medikforum.ru