Врач Кривоногов назвал фарингит и гайморит последствиями “Омикрона”

Врач Алексей Кривоногов пояснил о последствиях штамма «Омикрон». По его словам, у человека может наблюдаться фарингит и гайморит.

Заражение штаммом «Омикрон» приводит к развитию болезней дыхательных путей. Этот штамм COVID-19 переносится легче, нежели с «Дельтой».

В то же время у человека может появиться фарингит или же гайморит. После «Омикрона» иногда наблюдается и постковидный синдром.

«Учитывая статистику заболеваемости, мы встретимся в отдаленном периоде с бронхитами, гайморитами, фарингитами», – заявил медик.

По информации портала iReactor, российские врачи пока не располагают достаточным количеством информации о последствиях «Омикрона». Первые случаи заболевания в РФ начали фиксироваться в декабре. Как заявил терапевт Иван Скороходов, в случае постковидного синдрома у пациентов наблюдаются проблемы со сном, усталость, нарушение функций когнитивного характера.