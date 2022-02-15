 

Врач Кривоногов назвал фарингит и гайморит последствиями “Омикрона”

15.02.2022, 17:44, Разное
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Врач Алексей Кривоногов пояснил о последствиях штамма «Омикрон». По его словам, у человека может наблюдаться фарингит и гайморит.
Заражение штаммом «Омикрон» приводит к развитию болезней дыхательных путей. Этот штамм COVID-19 переносится легче, нежели с «Дельтой».
В то же время у человека может появиться фарингит или же гайморит. После «Омикрона» иногда наблюдается и постковидный синдром.

«Учитывая статистику заболеваемости, мы встретимся в отдаленном периоде с бронхитами, гайморитами, фарингитами», – заявил медик.
По информации портала iReactor, российские врачи пока не располагают достаточным количеством информации о последствиях «Омикрона». Первые случаи заболевания в РФ начали фиксироваться в декабре. Как заявил терапевт Иван Скороходов, в случае постковидного синдрома у пациентов наблюдаются проблемы со сном, усталость, нарушение функций когнитивного характера.



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