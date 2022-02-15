 

Сергей Собянин открыл две поликлиники после реконструкции

15.02.2022, 17:28, Разное
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В Москве реализуется масштабная программа комплексной модернизации поликлиник в соответствии с новым московским стандартом, в которую включено порядка 200 зданий, построенных полвека назад. После реконструкции они становятся высокотехнологичными медицинскими учреждениями мирового уровня.

Открытость, технологичность и доступность являются основными принципами нового московского стандарта поликлиник. В зданиях делают перепланировку, организуют удобную логистику и устанавливают современное оборудование.

Так, в Гольянове открылось здание филиала №4 городской поликлиники №191. В прошлом году здесь началась реконструкция. Здание практический полностью перестроили. Теперь в поликлинике есть 1,2 тысячи единиц современного оборудования, медицинские мебель и инструменты, которые были закуплены в том числе по контрактам жизненного цикла.

На открытии поликлиники в Гольянове присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник пообщался по видеосвязи с коллективом филиала №2 детской поликлиники №12, где также недавно завершилась реконструкция. Это учреждение находится в районе Орехово-Борисово Северное на Шипиловской улице.

“В этом году мы приступим к реконструкции сразу 100 поликлиник. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68”, – рассказал Собянин.

За последние два года в Москве реконструировали порядка 40 объектов здравоохранения. например, корпуса Боткинской больницы, Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, городские поликлиники. Завершить реализацию программы капитального ремонта поликлиник планируется до 2024 года.



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