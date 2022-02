Оскар-2022: женская команда ведущих, новая “народная” номинация и призы для зрителей

Церемонию награждения премии “Оскар”, которая пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе, будут вести стендап-комик, актриса Эми Шумер (“Красотка на всю голову”, “Девушка без комплексов”) и актрисы Реджина Холл (“Очень страшное кино”, “Мелкая”) и Ванда Сайкс (“Черная комедия”, “Обратно на землю”, “Рио”). Американская киноакадемия объявила имена ведущих сегодня в эфире главного утреннего телешоу Good Morning America.

Известно, что из-за чрезвычайно низких рейтингов прошлогоднего “Оскара”, которые стали худшими за всю историю премии, продюсер конкурса Уилл Пэкер, который отвечает за подбор ведущих, выбрал женскую инклюзивную “команду”. Тем самым он хочет привлечь как можно больше зрителей. Так, Шумер активно говорит о бодипозитиве, Холл и Сайкс – афроамериканки, а последняя также является открытой лесбиянкой.

Кроме того, в этом году впервые появится “народная” номинация: на церемонии вручения объявят “Лучший фильм” по версии телезрителей. До 3 марта пользователи Twitter смогут отдать свой голос за любимую картину. Проголосовать можно даже за те ленты, которые не стали номинантами “Оскара”. Чтобы голос учли, надо к своей записи добавить хештег #OscarsFanFavorite.

Призы получат не только фильмы и актеры, но и участники голосования: организаторы вручат пяти случайным проголосовавшим подарки (бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина при музее Академии киноискусств). А еще трое пользователей соцсети получат оплачиваемую поездку в Лос-Анджелес на церемонию в следующем, 2023 году.

Напомним, номинанты на “Оскар” были объявлены 8 февраля. В категории “Лучший фильм” представлены “Аллея кошмаров” Гильермо дель Торо, “Белфаст” Кеннета Брана, “Вестсайдская история” Стивена Спилберга, “Власть пса”, “Дюна”, “Король Ричард”, “Лакричная пицца”, “Не смотрите наверх”, “Сядь за руль моей машины” и “CODA. Ребенок глухих родителей”.

