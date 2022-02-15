 

Как живут отправленные в США дети Малышевой

15.02.2022, 16:40, Разное
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Елена Малышева является публичным человеком уже много лет, но ее личная жизнь почти всегда остается за кадром. О муже ведущей телепрограммы “Жить здорово” мало что известно – в отличие от жены, мужчина сторонится внимания. Да и сыновья Елены не радуют поклонников знаменитой матери своим присутствием на публике. Ни для кого не секрет, что наследники телезвезды давно живут в США, а Малышева называет их “людьми мира”.

Елена и Игорь Малышевы познакомились во время учебы в аспирантуре больше 30 лет назад. В отличие от других претендентов на сердце будущей телеведущей, Игорь выдержал все уготованные ему испытания. Во-первых, молча слушал творения Маяковского, которые Елена очень любила зачитывать на свиданиях. Во-вторых, смог поладить с ее строгим отцом. В 1987 году возлюбленные поженились и вскоре впервые стали родителями.

Юрий, первенец супругов, появился на свет в 1988 году. А Василий родился на два года позже. Если старший сын Малышевых пошел по стопам родителей, получив медицинское образование, то младший решил связать жизнь с юриспруденцией. Телеведущая гордится обоими сыновьями, ведь они давно выросли и состоялись в жизни. Но, к сожалению, не на родине, а в другой стране.

Юрию Малышеву 33 года. Как и его младший брат, мужчина живет и работает в Нью-Йорке. Молодой врач трудится в одном крупнейших госпиталей города, получает дополнительное образование и, к тому же, воспитывает троих детей. 31-летний Василий пока не успел подарить знаменитой матери внуков, но тоже преуспел в жизни. В США младший наследник Елены учился в адвокатской школе, а теперь занимается интернет-бизнесом и руководит серьезной компанией. Иными словами, все у Малышевых-младших хорошо, только вот некоторым россиянам не дает покоя их судьба. Дело в том, что пару лет назад за океаном нашлись неизвестно откуда взявшиеся и якобы принадлежащие семье знаменитости богатства.

По словам разоблачителей, неподалеку от Нью-Йорка у Малышевых стоит шикарный дворец с хрусталем, золотом, бархатом, дубовыми столами и другими элементами роскоши. Сообщалось, что площадь шикарного жилища превышает 1000 квадратных метров, а стоимость составляет сотни миллионов рублей. Кроме того, по словам авторов расследования, у знаменитой четы есть две квартиры в Нью-Йорке, стоимость которых также оценивается в сотни миллионов рублей. Предполагалось, что в них и проживают наследники телеведущей.

К слову, звездная мать не видит ничего плохого в том, что ее сыновья живут в Штатах. Елена называет Василия и Юрия “людьми мира” и другим поколением, признаваясь, что сама переезжать не собирается.



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