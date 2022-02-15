Как выбраться из проблемы – Личное мнение

Мужчины всегда меня упрекают, что в постах о разводе-алиментах я за редчайшим исключением принимаю сторону женщины.



Фото: Соцсети

Подобные упрёки, на мой взгляд, крайне несправедливы. Хочу привести один личный пример, а вы — рассудите.

Моя подруга вышла замуж в 19. По большой любви, да и парень был крайне хорош во всех смыслах.

На третьем курсе Катя забеременела, взяла академ, но вернуться в универ не смогла — забеременела снова, а потом вообще плюнула на учёбу и оставила мысли о профессии. Олег хорошо на тот момент уже зарабатывал.

Ничего нового я вам дальше не расскажу. У Олега в возрасте под 30 внезапно вспыхнуло чувство к какой-то птушнице. Он решил, что она — вся такая воздушная — и есть его судьба.

Девка, несмотря на пергидроль на голове, быстренько забеременела. Плодовитый Олег развёлся с Катей, оставив её с двумя детьми и алиментами, сумму которых стыдно называть.

Катя, гордая и независимая теперь женщина, осталась без мужа. Но была и ещё одна деталь — на ней была куча кредитов, которые брал Олег на её имя. Одна семья, нас кормит наш бизнес, бизнесу нужны заёмные средства — в такой парадигме они жили.

Да нет же, это совершенно нормальная ситуация, но только до того момента, пока муж считает семью одним целым и платит по обязательствам. Но Олег, оставив жену ради любовницы, почти сразу перестал платить и кредиты.

Катю стали долбать сначала банки, а вслед за ними — коллекторы. Олег к тому времени вообще забыл о существовании прошлой семьи, а подруг у Кати не осталось — мы общались раз в два года по телефону.

Уже потом Катя рассказывала о своих чувствах в то время. Стыд, оттого что должна. Страх, потому что постоянно сыпались угрозы. Денег взять просто неоткуда. Чем дальше, чем дольше тянула Катя, тем ситуация становилась хуже — росли не только проценты, но и психологическое напряжение.

Вот объясните мне, на чьей стороне должна быть я?

Олег — может, и хороший мужик, но именно он создал ситуацию, в которой оказалась его бывшая. А потом умыл руки — новая семья, новые дети. Он оставил жену без образования, без работы и без нормальных алиментов на детей, а хуже всего, что ещё и с огромными долгами.

И ладно бы, этот мой пример был уникальным. Да куда ни плюнь, всё плюс-минус одинаково. Женщина зарывается в проблемах, а бывший муж спокойно продолжает жить.

И как тут помочь?

К счастью, конкретно с кредитами стало проще. Сейчас законы уже позволяют должникам выбраться из безвыходной ситуации. Тонкостей много, но реальный путь есть.

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Вы даже не знаете, что пристыдив вас вволю, напугав, кредиторы могут первыми подать на банкротство, и тогда весь процесс окажется в их руках.

Главное в такой ситуации — взять себя в руки и обратиться за помощью к специалистам. К грамотным юристам, а не к тем, кто вешает лапшу на уши, обещая неосуществимое — например, что реально списать все долги, хотя при банкротстве это не так.

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К сожалению, человек часто остаётся со своими проблемами один-на-один. Муж бросил. Подруги «закончились». У самой нет ни сил, ни знаний, как выбраться из ситуации.

Я давно для себя решила, что близкие люди, даже если они и есть, это прекрасно, но с проблемами должны разбираться специалисты своего дела. Вот с банкротством, долгами, коллекторами — amulex.ru Рекомендую.

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