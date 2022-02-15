Дорогая женщина. Почему одна? – Личное мнение

День всех влюблённых по американскому стилю гОленька Бузова провела одна. Даже персонал не пришёл — не удалось заманить, как обычно.

«День святого Валентина — любовный праздник. А я настолько дорогой подарок, что ни один мужчина не может себе позволить», — объяснила гОленька ситуацию.



Фото: Соцсети

Эвона, как. Вот она — причина, почему Бузова так до сих пор и не свила ячейку общества.

Гордая и независимая дива-звезда. Настолько сильна, успешна, так закалилась в сражениях на лобковом месте публичной трансляции, что ни один мужчина просто не может вытянуть её финансово.

Неужели в России такие бедные мужики, что не могут купить любимый что-нибудь из райдера голосистой певицы? Ну, что там было, не помню точно — бутылка крепкого и бутылка белого?

Думаю, что гОленька всё-таки ошибается. Есть, на мой взгляд, такие мужчины, которые способны чуть потратиться. Вопрос тут в другом — а хотят ли?



Фото: Соцсети

Нет, ну серьёзно — любая трата должна быть обоснована. Посмотрит, бывает, один мужчина на женщину и сразу ей — Бентли. Посмотрит на другую — даже винца купить не хочет. Думает: лучше новости по телевизору посмотрю.

Селяви.

Вот и сидит гОленька в День всех влюблённых одна. Высчитывает, насколько она дорогая.

Тут на днях опрос вышел. Оказывается, 44% женщин России были бы довольны зарплатой мужа в пределах 80-100 тысяч в месяц. 36% хотели бы, чтобы муж получал 110–140 тысяч рублей.

Может, поэтому у них есть шанс выйти замуж, в отличие от гОленьки?

А сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы затянуть в отношения конкретно вас?

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