Юрий Лоза войдет в состав жюри Grammy

Юрий Лоза станет членом жюри 64-й премии Grammy, вручение которой должно состояться в апреле этого года в Лас-Вегасе. Организаторы объяснили это важностью вклада россиянина в мировую историю музыки, а также его безупречной репутацией в среде профессиональных критиков.

“Пока у нас меня и мои хиты вытеснили из эфира, уже даже в США осознали мой вклад в развитие музыки, а главное, что я честен и беспристрастен. Подкупить меня невозможно, денег у меня достаточно, может даже больше чем у их Стиви Вандера или рэперов”, – прокомментировал информацию музыкант.

Также Лоза рассказал, как будет определять победителей премии.

“Я осознаю, что талантливых исполнителей в США мало, но с другой стороны можно и дать кому-нибудь граммофон. Решил просто – кто в ноты попадёт, пусть и получит”, – заявил он.

Помимо участия в жюри, Лоза выступит с концертами на Брайтон-бич и проведёт мастер-классы в Лос-Анджелесе для всех желающих.

—