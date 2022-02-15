Достоинства и отличия восточного парфюма

Издавна масляные духи были популярны и известны, а ценились они за натуральное происхождение. Если в других парфюмах используют спирты, то здесь их нет, а соответственно и свойственной для них «летучести». Это делает аромат более стойким, насыщенным, естественным и долговечным.

Отличительные особенности

Восточные ароматы на основе масел выбирают люди, ценящие натуральность, а также желающие подчеркнуть свою индивидуальность, привлечь внимание противоположного пола. Дело в том, что производители часто используют мускус, которое считается природным афродизиаком. Благодаря этому компоненту духи приобретают особую чувственность и томность, которая характерна именно для восточных ароматов.

В отличие от спиртовых аналогов масляные духи славятся тем, что:

в них нет спиртов, которые способны сушить кожу;

нет канцерогенов и вредных компонентов;

в основе натуральное масло без запаха, например, оливковое жожоба, виноградных косточек;

богатые ноты аромата. При это запах постоянные, не угасающий по своему звучанию;

отличная стойкость. Благодаря тому, что на поверхности кожи образуется маслянистая пленка, запах не улетучивается, а сохраняется на долгое время. Композиция глубоко проникает в кожу и «прилипает» на долгое время;

особое звучание одного и того же парфюма на разных людях. Этот момент зависит от личного аромата тела, увлажненности и температуры тела человека. Также отмечают, что подобное звучание зависит и от настроения, времени года (лето, зима);в спокойном состоянии аромат также словно «засыпает», а при активном движении и разогреве тела владельца — начинает звучать более интенсивно;

восточные масляные духи не всегда являются тяжелыми и навязчивыми. Чтобы этого не происходило, нужно выбирать варианты с цветочными и цитрусовыми нотками.

Арабские производители любят использовать в композициях цветочные ноты (цветки апельсинового дерева, орхидеи, туберозы, розы, жасмина, шафрана, сандала, лаванды, лилии, фиалки). Они подходят тем, кто любит сладкие ароматы, но не слишком тяжелые. Также активно используются пряные ноты (гвоздика, корица, ваниль, кардамон, шалфей и т. д).

Обычно арабская парфюмерия выпускается в стеклянных флаконах, которые сами по себе являются украшением туалетного столика. Они украшены резьбой, камнями, золотым плетением, камешками, стразами, росписью. Набирать жидкость лучше с помощью стеклянной палочки. В продаже есть более доступный вариант — со специальным роллером, которые вставлен во флакон.

Секрет выбора масляных духов

Не ошибиться с покупкой помогут некоторые рекомендации от специалистов:

не тестировать более двух-трех композиций за один раз. Ведь обоняние быстро забивается и последующие варианты просто не смогут различаться;

потребуется нанести одну каплю на область запястья, дать маслянистой жидкости впитаться и раскрыться букету. Только после этого можно вдохнуть аромат на небольшом расстоянии от руки;

если возникает дискомфорт от аромата, есть чувство тяжести и удушливости, то лучше отказаться от такого парфюма. Для окончательного выбора нужно немного походить с выбранным запахом, прислушиваясь к своим ощущениям. Появление головной боли свидетельствует о наличии индивидуальной непереносимости отдельных компонентов;

нельзя втирать маслянистую жидкость в кожу, так как это может нарушить композицию;

наносить духи нужно на чистое тело.

Правильно подобранные парфюмы практически не слышатся своим владельцем.