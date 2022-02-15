 

Володин: Дума незамедлительно направит президенту обращение о признании ДНР и ЛНР

15.02.2022, 13:42, Разное
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“На пленарном заседании депутатами принято решение направить Президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить безопасность жителей республик, укрепит международный мир и региональную стабильность, положит начало международного признания республик, отметил спикер.

“Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно”, – подчеркнул политик.

Депутаты рассматривали два постановления. Первый документ предполагает, что после принятия его незамедлительно направят главе государства. Этот вариант принят парламентариями.

Второй проект предусматривал, что в случае одобрения его отправят в Министерство иностранных дел и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после чего Дума вернется к рассмотрению.



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