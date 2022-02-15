Чоппи-боб — одна из трендовых стрижек 2022 года: несколько идей для воплощения

Чоппи-боб — одна из трендовых стрижек 2022 года. И если вы по натуре бунтарка и не боитесь привлечь к себе внимание, то она вам идеально подойдет. А чтобы сделать прическу максимально эффектной и модной, стоит совмещать ее с актуальным оттенком волос.

Многослойный боб с золотистыми бликами

Потрясающий боб, который вы видите на главном фото, выглядит супермодно. В нем сочетаются острые волны с сильно текстурированными кончиками, что придает очаровательную небрежность образу. И к этой прическе идеально подходит темно-русый цвет волос с золотистым отливом.

Короткий рваный боб в сочетании с медными волосами

Этот боб с текстурированными слоями выглядит максимально живым. И если вы не любите тратить много времени на укладку, то он станет лучшим выбором. Его можно сочетать с прямой челкой, которая подходит для всех форм лица. А медный оттенок волос придает ему дополнительное очарование.

Средней длины боб с волосами цвета морской волны

Эффектный вид этому варианту прически, несомненно, придает яркое окрашивание. В нем идеально сочетаются глянцево-синие верхние пряди с симпатичной основой цвета морской волны. И если вы хотите привлечь больше внимания, то подумайте о таком варианте стрижки.

Утонченный боб в сочетании с ярким блондом

Если у вас густые волосы и вы любите приводить их в идеальный порядок, то эта современная прическа станет лучшим выбором.

Ультрасовременный небрежный боб для блондинок

Эта стрижка в стиле бохо подчеркнет ваш авангардный стиль. И на ее укладку не понадобится тратить массу времени, ведь легкая небрежность – это изюминка прически. Такой “неряшливый” боб отлично сочетается с бело-русой основой и золотистым балаяжем. А благодаря длине до подбородка и уложенной набок челке он подходит обладательницам круглой, удлиненной, овальной и сердцевидной формы лица.

Удлиненный боб с пряно-рыжим окрашиванием

Этот винтажный боб-каре с вертикальными рыжими и светлыми прядями подчеркнет вашу уверенность. И он эффектно смотрится как в вечернем образе, так и в сочетании с любимой кожаной курткой.

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Короткий боб с бежевым окрашиванием

Короткий боб с приподнятым затылком и удлиненной челкой делает образ по настоящему горячим. А теплые бежевые блики делают прическу максимально женственной. Такой вариант подойдет обладательницам округлой, сердцевидной и удлиненной формы лица, помогая скрыть недостатки внешности.

Шикарный боб на черных волосах

Если хотите добавить немного французского шика к своему образу, то вариант стрижки и окрашивания станет для вас настоящей находкой. Его мягкие, нежные волны выглядят женственно и элегантно. А сочетание черных волос и сине-зеленых бликов придает загадочность образу.

Боб с золотистым мелированием на темно-коричневых волосах

Этот боб станет фаворитом для женщин с круглой, овальной и сердцевидной формой лица. В нем идеально сочетаются приподнятый затылок с удлиненной передней частью и острыми текстурированными кончиками. Такая комбинация вместе с золотистым мелированием выглядит ультрамодной и эффектной.

Мягко боб средней длины с тонкими светлыми бликами

Такой вариант стрижки и окрашивания стоит выбрать обладательницам тонких от природы волос. Ведь сочетание слегка взъерошенных локонов с тонкими светлыми бликами на кончиках придает дополнительный объем прическе.