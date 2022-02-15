 

Мнение: Канада. Режим ЧС

15.02.2022, 13:20, Разное
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Убедившись, что никто его не бьет, канадский премьер Трюдо вылез из своего схрона, почистил перышки и начал постепенно затягивать гайки. Чему, в общем-то, способствует обстановка, знакомая нам, к примеру, по Хабаровску: люди вышли, высказали свое отношение к власти, но на этом всё и застопорилось. Протест не перешел в действие. Протестующие так и не смогли самоорганизоваться до состояния решения политических задач.

Любой власти глубоко плевать на мнение людей, если оно не совпадает с мнением самой власти. Поэтому протест, в котором участвует несколько миллионов человек, начинают зажимать и дробить. Теперь правительство Канады вводит в действие закон о чрезвычайных ситуациях и фактически приравнивает протестующих тракеров и всех, кто поддерживает их, к террористам.

Еще год-полтора назад я писал, что будет введен термин (условно — биотерроризм), который станут применять ко всем, кто не согласен с террором, насилием, лишением прав и свобод. Именно это и происходит сейчас в Канаде — миллионы людей становятся биотеррористами просто потому, что они хотят остаться людьми.

С другой стороны — все претензии к ним. Если они хотят перемен — то для этого нужно создавать структуры и организовывать как сопротивление, так и смену фашистской власти. Если потребуется — то и немирным путем. В конце концов, у каждого народа есть право на восстание, которое является естественным правом. Как право дышать. Раз протестующие не могут идти до конца и брать свою судьбу в свои руки — ее возьмет в свои руки фашистский режим неоглобалистов. Тут или-или. Третьего не будет.

Источник: Эль Мюрид



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