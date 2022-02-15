 

В России начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

15.02.2022, 12:57, Разное
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Назальная вакцина, разработанная учеными компании «Генериум», по своему составу идентична препарату «Спутник V», то есть содержит аденовирусный вектор. Предполагается, что у назальной вакцины лучше переносимость по сравнению с инъекционной. Исследования будут проводиться на базе шести столичных поликлиник, а также в 11 медицинских центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле.

В клинических испытания примут участие 660 добровольцев от 18 до 60 лет, которые не были привиты от коронавируса, были заражены в последние полгода и не контактировали с инфицированы в течение двух недель. Все участники пройдут медицинское обследование для исключения нежелательных побочных реакций.

COVID-19 после вакцинации

Собрали всю информацию о том, как защищает прививка в случае заражения коронавирусом. 

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Затем добровольцев разделят случайным образом на две группы, и в первый и 21-й день все добровольцы получат внутримышечную инъекцию и препарат для впрыскивания в нос. Одна группа получит вакцину в виде спрея и препарат «Спутник V», вторая группа — плацебо и внутримышечную вакцину. Наблюдения за участниками будут вестись 365 дней.

Как сообщили в мэрии, набор добровольцев в Москве еще продолжается, и отправить заявку на участие можно по электронной почте [email protected]



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