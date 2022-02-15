 

Политолог Лазарев не сомневается в бегстве Зеленского в случая реального «нападения»

15.02.2022, 10:22, Разное
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Украинский президент Владимир Зеленский определенном покинул бы территорию страны, если бы «нападение» с российской стороны было действительно реальным. Такого мнения придерживается политолог Александр Лазарев.
По его словам, по поведению Владимира Зеленского можно судить о предполагаемых событиях, которые произойдут в дальнейшем. Президент не вел бы себя спокойно, если бы РФ действительно готовилась к нападению.

Люди уже полностью понимают, кто сейчас стоит у власти, ведь правящей партией в Украине является «Слуга народа». Украинцы осознают, кто такой президент, его офис и министры. Если бы действительно присутствовала реальная угроза, они бы покинули территорию страны.

Зеленский ранее публично обратился к чиновникам, которые экстренно в связи политическими событиями покинули Украину. Лидер государства призвал их в течение суток вернуться назад. Сам же политик записал видеообращение к гражданам с женой Еленой, в котором пара сообщила, что находится дома, пишет портал «Политэксперт».



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