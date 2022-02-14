 

Стала известна дата выхода второго сезона шоу «Звезды в Африке»

14.02.2022, 21:00, Разное
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Стала известна дата выхода популярного шоу «Звезды в Африке». По данным телеканала ТНТ, новые серии зрители смогут увидеть с 27 февраля.
Правила во втором сезоне проекта не изменятся. Участникам предстоит поселиться в джунглях, ежедневно проходить испытания, зарабатывая таким образом еду для себя и своей команды. Когда участник считает, что конкурс слишком сложный, то может прокричать известную фразу: «Я суперзвезда! Заберите меня отсюда!». При этом продюсеры шоу обещают, что во втором сезоне для согласившихся принять участие поводов для этого будет больше, потому что испытания будут более сложными и экстремальными.

Брендом 2-го сезона «Звезд в Африке» станет «весеннее обострение». Создатели приключенческого проекта сделают все возможное, чтобы зрители увидели более яркий, эмоциональный и внезапный сезон. Ведущими, как и в первом сезоне, будут Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Источник: tvmag.ru



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