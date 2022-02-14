Что с Валиевой будет дальше? – Личное мнение

Сегодня утром Спортивный арбитражный суд после шестичасового заседания отклонил протесты МОК, WADA и Союза конькобежцев. Завтра Камила Валиева может выступить на Олимпиаде в личном первенстве.



Фото: Соцсети

Очевидно, что решение по закону не могло быть другим.

Во-первых, нашей фигуристке всего 15 лет, и она является защищённым лицом, а, во-вторых, задержка с анализом лишила возможности Валиеву оправдаться.

Но что дальше?

Я не знаю, какие нужно иметь нервы, чтобы 15 и 17 февраля выступить на пределе своих возможностей.

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Способен ли ребёнок после недельной травли, дачи показаний в суде показать то, на что она способна?

Олимпиада — это война нервов, а не только техники.

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Однако, Камила настолько превосходит своих соперниц, что на золото у неё есть все шансы. Но вручат ли ей заслуженную медаль, если она, после нечеловеческих усилий, её завоюет?

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Очевидно, что с этим будут большие сложности.

Другие соперники развопятся, что медаль вручают уличённой в допинге. И хотя все понимают, что обнаруженное вещество могло быть просто загрязнением анализа, БАДом или принятой по ошибке таблеткой от сердца, повод повопить про «нечестно» есть.

Сколько после этого продлятся ещё разбирательства — неизвестно. Обычно такие дела затягиваются на долгие месяцы.

МОК тем временем уже озвучил свою позицию по Валиевой — они не могут считать её ни оправданной, ни виновной. А значит вопрос о награждении остаётся открытым.

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