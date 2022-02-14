 

Что с Валиевой будет дальше? – Личное мнение

14.02.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня утром Спортивный арбитражный суд после шестичасового заседания отклонил протесты МОК, WADA и Союза конькобежцев. Завтра Камила Валиева может выступить на Олимпиаде в личном первенстве.


Фото: Соцсети

Очевидно, что решение по закону не могло быть другим.

Во-первых, нашей фигуристке всего 15 лет, и она является защищённым лицом, а, во-вторых, задержка с анализом лишила возможности Валиеву оправдаться.

Но что дальше?

Я не знаю, какие нужно иметь нервы, чтобы 15 и 17 февраля выступить на пределе своих возможностей.

https://t.me/lenamiro/10855

Способен ли ребёнок после недельной травли, дачи показаний в суде показать то, на что она способна?

Олимпиада — это война нервов, а не только техники.

https://t.me/lenamiro/10849

Однако, Камила настолько превосходит своих соперниц, что на золото у неё есть все шансы. Но вручат ли ей заслуженную медаль, если она, после нечеловеческих усилий, её завоюет?

https://t.me/lenamiro/10856

Очевидно, что с этим будут большие сложности.

Другие соперники развопятся, что медаль вручают уличённой в допинге. И хотя все понимают, что обнаруженное вещество могло быть просто загрязнением анализа, БАДом или принятой по ошибке таблеткой от сердца, повод повопить про «нечестно» есть.

Сколько после этого продлятся ещё разбирательства — неизвестно. Обычно такие дела затягиваются на долгие месяцы.

МОК тем временем уже озвучил свою позицию по Валиевой — они не могут считать её ни оправданной, ни виновной. А значит вопрос о награждении остаётся открытым.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Мнение: О непридуманной катастрофе

25.08 / Друг скончавшегося Александра Стефановича рассказал о его внебрачном сыне

02.09 / Выпьем за любовь: после начала нового романа Брэд Питт представил шампанское собственного производства

03.03 / Кузьма Минин – человек без имени, спасший Россию

27.09 / Сергей Шойгу назвал турецкую атаку на российские вертолёты дружеской подначкой

02.07 / Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала на большой сцене

20.07 / Мнение: О п***це про CoVID-19

18.07 / Ученые из Китая опровергли теорию искусственного происхождения коронавируса

01.01 / Комиссия Совета Европы осудила ликвидацию «Мемориала»

16.06 / Русские народные сказки в 200 км от столицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика