Что с Валиевой будет дальше? – Личное мнение
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Сегодня утром Спортивный арбитражный суд после шестичасового заседания отклонил протесты МОК, WADA и Союза конькобежцев. Завтра Камила Валиева может выступить на Олимпиаде в личном первенстве.
Фото: Соцсети
Очевидно, что решение по закону не могло быть другим.
Во-первых, нашей фигуристке всего 15 лет, и она является защищённым лицом, а, во-вторых, задержка с анализом лишила возможности Валиеву оправдаться.
Но что дальше?
Я не знаю, какие нужно иметь нервы, чтобы 15 и 17 февраля выступить на пределе своих возможностей.
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Способен ли ребёнок после недельной травли, дачи показаний в суде показать то, на что она способна?
Олимпиада — это война нервов, а не только техники.
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Однако, Камила настолько превосходит своих соперниц, что на золото у неё есть все шансы. Но вручат ли ей заслуженную медаль, если она, после нечеловеческих усилий, её завоюет?
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Очевидно, что с этим будут большие сложности.
Другие соперники развопятся, что медаль вручают уличённой в допинге. И хотя все понимают, что обнаруженное вещество могло быть просто загрязнением анализа, БАДом или принятой по ошибке таблеткой от сердца, повод повопить про «нечестно» есть.
Сколько после этого продлятся ещё разбирательства — неизвестно. Обычно такие дела затягиваются на долгие месяцы.
МОК тем временем уже озвучил свою позицию по Валиевой — они не могут считать её ни оправданной, ни виновной. А значит вопрос о награждении остаётся открытым.
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Источник: Лена Миро
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