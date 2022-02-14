Скандалы: Операция «Транзит»

Как «Беларуськалий» решит проблему с остановкой экспорта

После прекращения транзита белорусских калийных удобрений через территорию Литвы с 1 февраля компания «Беларуськалий» начала активный поиск возможностей для перенаправления потоков своей продукции. В качестве наиболее вероятного рассматривается транзит через Россию с последующей отгрузкой в российских портах. Какие существуют сценарии, что изменится на мировом рынке хлористого калия и как это может отразиться на российских компаниях?

Выпадающие объёмы

Литва остановила транзит продукции в начале февраля в связи с американскими санкциями, наложенными на «Беларуськалий» в августе минувшего года. Через территорию балтийской страны на экспортные рынки белорусской компании направлялось 10–11 млн тонн хлористого калия при общем объёме годового производства примерно 12,2 млн тонн. Всего на долю «Беларуськалия» приходится около 20 процентов мирового рынка хлористого калия (это второе после Канады место, третье занимает Россия). Вклад предприятия в белорусский бюджет составляет около 10 процентов. В 2020 году его выручка составила 2,4 млрд долларов.

Для того чтобы в какой-то мере компенсировать выпадающие объёмы экспорта, Белоруссии необходимо искать альтернативные логистические пути, однако, вопреки заявлениям официальных лиц, пока это не очень получается. «По сути, мы ничего не потеряли. Может, даже и выиграли», – заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко белорусскому агентству «БелТА». Он заверил, что «к этой ситуации давно готовились, свои поставки переориентировали», и признал, что «за счёт более длинного логистического плеча в РФ производители немного потеряли в маржинальности», но она, по его словам, «будет компенсирована ростом мировых цен».

Портовая интрига

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с не менее оптимистичным заявлением. В недавнем интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву он сообщил, что Россия предоставила Белоруссии площадку, на которой уже реализуется проект по созданию дополнительной инфраструктуры, которая позволит увеличить мощности по перевалке белорусских калийных удобрений через порты РФ. «Мы строим за собственный счёт», – подчеркнул он.

Отгрузку планируется начать в 2023 году, а полностью завершить строительство – в 2024-м.

Поначалу в качестве одного из вариантов в экспертном сообществе рассматривался порт Усть-Луга, однако, выслушав Александра Лукашенко, администрация Ленинградской области поспешила выступить с заявлением, в котором говорилось о том, что к ним «белорусская сторона не обращалась с инициативой по строительству портовых мощностей». В самом «Беларуськалии» от комментариев по поводу новых вариантов транзита и в целом планов компании отказались.

Теперь эксперты склоняются к тому, что если говорить о российских портах, то речь, скорее всего, идёт о Новороссийске или – что менее вероятно – Мурманске.

– С точки зрения логистики выгоднее было бы поставлять через Чёрное море. Большой сухопутный рукав компенсировался бы маленьким морским рукавом с учётом географии ключевых рынков сбыта «Беларуськалия», – пояснил «Октагону» белорусский эксперт Пётр Петровский.

Не исключено и использование сразу нескольких портов.

«Можно попробовать распределить потоки между портами северо-запада, юга и дальнего востока России и погранпереходами с Китаем – тогда появляется хоть какой-то шанс безболезненно прогнать через них свыше 12 миллионов тонн хлористого калия из Белоруссии», — Леонид Хазанов, промышленный эксперт

По мнению Петровского, не стоит сбрасывать со счетов и украинский вариант, хотя белорусская сторона и сообщила о том, что соседнее государство отказало ей в возможности транзита. «Украинцы предложили, мы согласились. Сегодня вроде бы заявили о том, что нет, мы не будем грузить. То есть их остановили тоже», – сказал Лукашенко.

– Украина то отказывает, то нет, идёт какая-то игра. Украинское руководство явно не имеет однозначной позиции. А вот преимуществ в одесском порту много – это и расположение, и уже готовая с советских времён инфраструктура, – отмечает Пётр Петровский.

Официальная позиция России

Российское руководство не торопится с разрешением интриги. Отвечая на вопрос журналистов о предоставлении транзитной помощи Белоруссии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничился сообщением о том, что перенаправление потоков «стоит на повестке дня», и рекомендовал обращаться в Минэкономразвития. В пресс-службе министерства, как и в пресс-службе Минтранса России, на запросы «Октагона» к моменту публикации материала не ответили.

Едва ли не единственным, кто вскользь высказался по теме, стал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Выступая на канале «Россия 24», он сказал, что политика Запада способствует объединению России и Белоруссии, и лишний раз подчеркнул зависимость белорусской экономики от российской поддержки. Конкретики относительно калийного транзита также не прозвучало.

РЖД не вывезут?

Одним из препятствий для перенаправления белорусского транзита через территорию России может стать неготовность к этому «Российских железных дорог». И дело не столько в необходимости перестраивать расписание и изыскивать вагоны, сколько в том, что компания сама рискует попасть под санкции за сотрудничество с «Беларуськалием», что для неё критично.

– Учитывая осуществляемые РЖД перевозки грузов и пассажиров в Европу, подобный сценарий для компании не подойдёт, – убеждён Леонид Хазанов.

В то же время, по его словам, санкционное давление на РЖД невыгодно Западу, поскольку может привести к масштабным сбоям в логистических цепочках на огромном расстоянии от Китая до Европы и вызвать резкое подорожание перевозимых по сети РЖД товаров. Не говоря уже о блокировании пассажирского сообщения между РФ и европейскими государствами. Это, в свою очередь, вызовет проблемы в экономике связанных с Россией стран. В ОАО «РЖД» не ответили на вопрос, участвуют ли они в переговорах по белорусской проблеме.

В качестве альтернативы можно рассматривать доставку хлористого калия силами одного или нескольких логистических операторов, не имеющих клиентов в Европе. Тогда они смогут разделить между собой объёмы продукции «Беларуськалия» и направления их доставки.

Пётр Петровский указывает на ещё один железнодорожный вариант для Белоруссии – использовать возможность реверсивных поставок в Китай.

– Ходят же в Белоруссию китайские контейнерные поезда, они назад возвращаются пустыми. При желании можно их использовать. Впрочем, это очень дорого, и выгода для белорусской стороны будет в десятки раз ниже, чем при прежней схеме, – признаёт он.

Как изменится конкурентная среда

Возможным выходом из тупика для «Беларуськалия» действительно является расширение поставок в страны Азии, прежде всего в Индию, Китай и Японию. Добиться этого компания сможет лишь за счёт демпинга. В Индии представители власти и бизнеса уже обсуждают, как обеспечить закупки хлористого калия у белорусского предприятия в привычных объёмах и при этом самим не угодить под американские санкции. Пока они видят возможное решение проблемы в открытии «Беларуськалием» счёта в индийском банке, причём в рупиях.

«Беларуськалий» может также попытаться нарастить продажи в Латинской Америке. Там возможен прогресс на рынке Бразилии, но тоже исключительно при помощи снижения цен. Помимо Азии и Латинской Америки, возможно расширение поставок в Африку и Австралию. Впрочем, на последнем рынке выдающихся перспектив для роста нет в силу того, что потребление уступает по масштабам спросу в КНР или Индии.

Эксперты считают, что неизбежным последствием новой реальности станет обострение конкуренции между белорусской калийной компанией и российским «Уралкалием». Для последнего, в частности, крайне невыгодна экспансия «Беларуськалия» в Индию и Китай.

Доля КНР в структуре продаж «Уралкалия» оценивается на уровне 9–10 процентов (по величине она сопоставима с долей отгрузок в Индию). Очевидно, что терять свои позиции российский производитель не захочет.

Санкции в отношении «Беларуськалия» могут рикошетом ударить по другому российском производителю – «ЕвроХиму». Причём на рынке фосфорных удобрений. Дело в том, что после отказа «Литовских железных дорог» перевозить продукцию «Беларуськалия» в порт Клайпеды власти Белоруссии запретили железнодорожный транзит нефтепродуктов и минеральных удобрений из Литвы. Под действие этого запрета подпадает завод Lifosa, принадлежащий «ЕвроХиму» и выпускающий фосфорные удобрения.

– Теперь Lifosa надо будет везти их на Украину по альтернативному маршруту: либо через Польшу, либо через Латвию, либо как-то ещё, и это однозначно приведёт к подорожанию продукции. Если же Белоруссия заблокирует ввоз товаров в Литву, может прекратиться доставка из России необходимого Lifosa сырья, и компания рискует вовсе прекратить работу, – не исключает Леонид Хазанов.

Иные пути: реэкспорт и реанимация старого партнёрства

Избежать рисков новой конкуренции и белорусского демпинга на важных для России рынках могли бы помочь закупки российскими потребителями продукции «Беларуськалия» для собственных нужд или с целью последующей перепродажи. Однако и здесь есть немаловажные препятствия. Что касается внутренних потребностей России, то страна не особо нуждается в импорте хлористого калия (в 2019 году его объём составлял всего 160 тыс. тонн) при собственном производстве 12 млн тонн в год.

Заниматься же перепродажей белорусской санкционной продукции за границу ни «Уралкалий», ни «ЕвроХим», ни иные производители минеральных удобрений не рискнут. Впрочем, небольшое поле для манёвра здесь есть: либо таким реэкспортом должна заняться компания, уже находящаяся под санкциями, либо для транзита белорусского хлористого калия следует создать фирму, официально не аффилированную с «Беларуськалием» и его партнёрами.

Белорусская сторона, по данным «Октагона», вынашивает ещё один, почти фантастический план – возвращение к схеме сотрудничества по образцу более чем десятилетней давности, когда «Беларуськалий» и «Уралкалий» экспортировали свою продукцию на внешние рынки исключительно через совместную трейдерскую компанию – Белорусскую калийную компанию (БКК). Партнёрство просуществовало около семи лет и распалось со скандалом в 2012 году по инициативе «Уралкалия». «Беларуськалий» был обвинён в торговле вне БКК.

Возрождение этого формата, по словам источника издания, стало бы оптимальным для обеих сторон. Белоруссия получила бы сильного партнёра, Россия могла бы не опасаться конкуренции с белорусским калием на внешних рынках, а их общая доля на мировом превысила бы 40 процентов. Здесь остаётся одно огромное но – санкции, которые были бы направлены и на российского участника партнёрства. Однако у белорусской стороны есть контраргумент: дескать, союзникам давно пора консолидировать свою санкционную и контрсанкционную политику.

Анна Таволга, Олег Борисов