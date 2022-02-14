 

Смольному придется объясниться перед обществом и федцентром за равнодушие к судьбе петербурженки

14.02.2022, 15:06, Разное
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Во время отдыха на Бали 24-летняя петербурженка Полина Стрелец получила серьезные травмы. Семья пострадавшей обратилась за помощью в Смольный, чтобы чиновники оказали помощь в транспортировке Полины в Петербург, однако получила отказ. Лишь после того, как родственники запросили помощи в Москве, после обращения депутата Госдумы Михаила Романова и личного вмешательства вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация сдвинулась с мертвой точки – в Петербурге заявили, что оплатят перелет спецбортом.
Общественный деятель, юрист Ирина Баханович прокомментировала ситуацию пострадавшей Полины Стрелец.

«Получается, что граждане ничего не значат для нашего города. Пока у нас СМИ и публичные личности (а депутата Госдумы можно признать публичным лицом, так как это и в соцсетях активно распространяется), не обратят внимание на эту проблему, у нас никто палец о палец не ударяет», – отметила юрист.

По словам Баханович, Смольный и губернатор Александр Беглов должны объясниться, почему решение оказать помощь девушке последовало лишь после вмешательства федерального центра.

«Это очень странная ситуация. Я вначале узнала об обращении депутата и ответе Голиковой на его обращение, а потом я изучила историю, и оказывается, было обращение в Смольный. И мне очень интересно, а Смольный не хочет теперь оправдаться за свой первоначальный отказ, причем не только перед родственниками этой девушки и самой девушкой, а перед правительством Российской Федерации?» – задается вопросом юрист.

Эксперт резюмировала, что пока проблема не будет иметь широкой огласки в обществе, или пока не будет нужного толчка от федерального центра, Смольный ничего не сделает.

Ранее общественный деятель Эрнест Макаренко не остался в стороне и тоже прокомментировал ситуацию с Полиной Стрелец. Макаренко считает, что позиция петербургских чиновников бессовестна, их равнодушие к проблемам горожан ужасно.



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