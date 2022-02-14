Прах Евгении Брик захоронят в Москве

Прах известной российской актрисы Евгении Брик будет захоронен в Москве. Сама же церемония прощания со звездой «Стиляг» состоится в Лос-Анджелесе.

С Евгенией Брик попрощаются в США в узком кругу. Далее ее тело будет кремировано. Прах известной актрисы планируется захоронить в Москве. О том, будут ли проведены какие-то траурные мероприятия в российской столице, пока информация отсутствует.

Последние десять лет Евгения Брик проживала с семьей в Лос-Анджелесе. Там она проходила лечение от рака. Информацию о проблемах со здоровья актриса предпочла скрывать. Она не хотела, чтобы ее самочувствие обсуждала общественность. В последнее время Брик очень похудела и изменила прическу на короткую стрижку. Однако подозрений из-за этого ни у кого не возникло. О заболевании супруги Валерия Тодоровского знали только самые близкие, пишет портал «Слово и дело».

У Брик осталась маленькая дочь Зоя, муж, сестра и мама. Поклонники и коллеги по цеху скорбят по актрисе, пишет портал iReactor.