 

В России выявили около 180 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19

14.02.2022, 12:30, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено около 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые привел RT.

По информации оперштаба, к понедельнику в стране зафиксировали еще 180 456 заболевших ковидом,
97 185
выздоровлений и 683 смертельных случая. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило
14 313 965
человек, выздоровевших –
11 333 044
человек, а число летальных исходов достигло
340 931, сообщает телеканал “360”.

Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляют в Санкт-Петербурге, где ковид подхватили 11 384 жителей, 7 369 человека справились с заболеванием и 70 скончались. На втором месте по тяжести эпидемиологической ситуации находится Москва: в столице COVID-19 заразил9 616 человек, вылечить удалось
28 915
человек, 82 пациента умерли. Тройку антилидеров замыкает Московская область с
6398
случаями заболевания, 8163 выздоровлениями и 36 летальными исходами, передает “Радио 1”.

Напротив, меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе 97 и 74 заболеваний соответственно.



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