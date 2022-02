Без Меган: принц Гарри посетил Суперкубок-2022 в компании принцессы Евгении

Финальный матч национальной футбольной лиги Супербоул или Суперкубка по американскому футболу, – это не только спортивное, но и крупное светское мероприятие, и грандиозное шоу. В этот раз, впервые за два года, стадион Crypto Стейплс-центра Лос-Анджелеса принял максимальное количество болельщиков, среди которых было немало звездных гостей. Внимание публики в VIP-ложе привлек герцог Сассекский. Как ни странно, но рядом с ним не было его супруги Меган Маркл. Впрочем, Гарри смотрел игру не один – его сопровождала кузина, принцесса Йоркская Евгения.

Гарри и Евгения были одеты в тему мероприятия – в джинсы, футболки и кардиганы, а принцесса завершила свой образ бейсболкой. Кузены не снимали черных защитных масок всю игру.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE

— NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022

Надо сказать, что совместное появление Гарри и Евгении вполне объяснимо. Двоюродные брат с сестрой крепко дружат и очень близки, несмотря на то что принц покинул Лондон два года назад. Достаточно вспомнить тот факт, что когда герцог Сассекский прилетел в Великобританию на похороны деда, принца Филиппа, в апреле 2021 года, Евгения была одной из немногих, кто был искреннее рад брату, и первой повидалась с родственником.

Издание Us Weekly тогда передавало, Гарри остановился в своей бывшей резиденции – Фрогмор-коттедже, где к тому времени три месяца как жила принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком. Молодая мама познакомила его со своим сыном Августом – малыш родился, когда Гарри уже жил в США. Возможно теперь, когда Евгения в Лос-Анджелесе, ей удалось встретиться со своей троюродной племянницей Лилибет Дианой – 4 июня малышке, которая еще ни разу не покидала пределы США и не была представлена своим британским родственникам, исполнится год.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми