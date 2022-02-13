Мешковатые брюки или платье поверх штанов. Тренды 2022 года

На Неделе моды в Копенгагене были продемонстрированы самые горячие тренды, которые обретут популярность в этом году. В этой статье вы найдете самые актуальные новинки 2022 года. Присмотритесь к мешковатым джинсам – они снова возвращаются в моду.

Платье поверх брюк

В 2022 году платье постепенно превращается в тунику. Его можно носить прямо поверх брюк.

Если вы хотите создать максимально сдержанный лук, выбирайте монохромную одежду. Широкие брюки придадут образу большей динамики.

Летящие ткани – идеальный выбор для весны-2022. Нежные образы, выдержанные в кремовых тонах, идеальны для повседневной носки.

Мешковатые джинсы

Джинсы свободного кроя несколько сезонов назад были самым горячим трендом. В этом году они снова возвращаются в моду, но с одной отличительной деталью – заниженной посадкой.

Также актуальны мешковатые джинсовые брюки с различными декоративными деталями, например с накладными карманами или кожаными вставками.

Облегающие трикотажные топы

Трендовый топ из трикотажа в 2022-м должен быть облегающим и с необычным кроем.

Приветствуются пикантные модели из полупрозрачного тонкого трикотажа, с нестандартными вырезами, асимметрией. Носить такой топ стоит с чем-то очень базовым, чтобы не перегружать образ.

Сапоги-луноходы

Теплый сезон-2022 не обойдется без удобных сапожек-луноходов. Они весьма удобны в носке и подходят для самой капризной погоды.

В этом году обратите внимание на необычные модели луноходов. Например, с меховой отделкой.

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Сапоги до колена

В 2022-м сапоги высотой до колена нужно носить с широкими брюками.

Причем брючины нужно обязательно заправлять внутрь.

Высокие носки

В 2022 году высокие носки можно носить с босоножками или туфлями с открытым носком.

Высокие носочки одинаково хороши как с эффектным платьем, так и с лаконичной серой юбкой в деловом стиле.

Носки могут как контрастировать по цвету с одеждой, так и быть тон в тон.