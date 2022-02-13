 

Ученые связали особенности пищевого поведения с наличием хронических болей

13.02.2022, 21:47, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили взаимозависимость хронических болей и особенностей пищевого поведения у пациентов. Выяснилось, что причиной характерного вкусового восприятия является один из процессов в головном мозге.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Рочестера (Нью-Йорк, США), стало их стремление к пониманию причин особенных вкусовых ощущений при наличии у людей хронической боли в каком-либо участке организма. В частности, медики изучили реакцию, которую оказывают на головной мозг сахар и жиры. В ходе научной работы они использовали такие блюда, как пудинг и желатиновый десерт. После получения результатов оказалось, что ни один из болеющих не ощутил изменений в пищевом поведении при употреблении сахара, однако жир, напротив, оказал некоторое влияние. Так, пациенты, имеющие хроническую боль в пояснице, уведомили, что с течением времени продукты, имеющие высокое содержание жиров и углеводов, в том числе печенье и мороженое, стали вызывать у них сильный дискомфорт. Последовавшее за этим сканирование мозга показало наличие нарушения сигналов насыщения.

По словам специалистов, такие результаты сигнализируют о том, что ожирение у людей, имеющих хроническую боль, может быть следствием не отсутствия двигательного процесса, а изменения в способе питания. Итоги сканирования мозга исследуемых продемонстрировали, что прилежащее ядро упомянутого органа, известное своей ролью в механизме принятия решений, может прояснить причины, вызывающие долгосрочные изменения в пищевом поведении.

Также исследователи выявили нормальность данного мозгового участка у пациентов, изначально испытывающих изменения в своем пищевом поведении, но не страдающих хроническими болями. В свою очередь, у участников эксперимента, имеющих нормальное пищевое поведение и присутствие хронической боли, прилежащее ядро имело несколько меньшие размеры. Примечательно, что данная область мозга показывала уровень удовольствия лишь у исследуемых с хронической болью в пояснице, что дало основание экспертам предположить фактор перехода участка в разряд критических в рамках мотивированного поведения при болевых ощущениях. Материалы исследования были опубликованы PLOS ONE.

Источник: medicalinsider.ru



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